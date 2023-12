Pendolari a terra, nuova protesta 

L’autobus passa, ma a bordo non c’è più posto. E molti restano a terra. Una scena che si ripete quasi quotidianamente a Sestu, dove i pendolari – studenti e lavoratori – sono esasperati.

Ennesima protesta

Attacca la consigliera comunale Michela Mura, capogruppo Pd e di Progetto per Sestu. «La situazione dei trasporti a Sestu, continua a essere fortemente carente», lamenta, «le segnalazioni più frequenti riguardano le corse della linea 107, la navetta per il policlinico, che spesso salta le corse e che negli orari di uscita dalle scuole non è sufficiente a trasportare gli studenti verso casa. Le attese possono superare il 60 minuti. Spesso le corse non rispettano gli orari prestabiliti». Poi, c’è la linea 109, «nella corsa che parte dall’autostazione alle ore 13,10, normalmente assegnata ad un autobus di dimensioni standard, non è in grado di contenere tutti gli studenti, pertanto, nonostante i ripetuti sforzi e le segnalazioni degli autisti, i passeggeri devono attendere il mezzo che parte alle ore 13,50. A distanza di tre mesi dall’apertura delle scuole, ancora l'Arst non è stata in grado di garantire ai cittadini, e in particolare agli studenti sestesi, un servizio efficiente, e neppure sufficiente a garantire l'ingresso a scuola e il rientro a casa al termine delle lezioni». Poi la proposta: «Per la linea 109 sarebbe sufficiente assegnare alla tratta un autobus snodato o in mancanza di disponibilità degli stessi, attivare una linea bis». Da scartare, secondo Mura, l’ipotesi di aggiungere il Policlinico tramite i mezzi del Ctm: «Oltre al costo dei doppi abbonamenti si riproporrebbe comunque il problema dell’irregolarità e dell’insufficienza della navetta 107. Non si tratta di un disagio momentaneo ma della consuetudine. Sarebbe finalmente ora che la città metropolitana fosse servita da un sistema di trasporti integrato. La suddivisione tra trasporto urbano ed extraurbano è ormai vetusta e priva di significato».

L’Arst

Prova a rispondere il direttore generale dell’Arst, Carlo Poledrini: “il problema è noto”, dice da subito; «ed è dovuto alla mancanza di autobus snodati, fuori servizio per problemi tecnici ma in via di sostituzione. A ciò si aggiunge qualche problema di organico conducenti che dovrebbe essere in ogni caso già risolto. Già a gennaio sono in consegna nuovi autobus che saranno utilizzati anche per risolvere i problemi della necessità di rinforzo in certi orari».

