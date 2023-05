Pendii trapuntati di bosco e improvvisi denti di roccia: è il fascino del Corrasi, il gigante bianco di Oliena 

È dal centro di Oliena, dalle sue viuzze anguste e dalle case antiche belle e solenni, che la montagna si impone incombente, esigendo l’attenzione dello sguardo. Una montagna che comincia con pendii trapuntanti di bosco e denti di roccia improvvisi, sempre più verticali, e termina nel candore delle vette sommitali che fronteggiano il paese come muraglie di un monastero, custodi di un santuario di fiori e piante che hanno scelto solo questi luoghi per crescere e prosperare. Più alta di tutte, sopra le guglie esili e le diaclasi oscure, si innalza la vetta grigiastra del Corrasi: per raggiungerla, la montagna esige un tributo di fatica ed un necessario rispetto.

È dal centro di Oliena, dalle sue viuzze anguste e dalle case antiche belle e solenni, che la montagna si impone incombente, esigendo l’attenzione dello sguardo. Una montagna che comincia con pendii trapuntanti di bosco e denti di roccia improvvisi, sempre più verticali, e termina nel candore delle vette sommitali che fronteggiano il paese come muraglie di un monastero, custodi di un santuario di fiori e piante che hanno scelto solo questi luoghi per crescere e prosperare. Più alta di tutte, sopra le guglie esili e le diaclasi oscure, si innalza la vetta grigiastra del Corrasi: per raggiungerla, la montagna esige un tributo di fatica ed un necessario rispetto.

La salita

Sia che si scelga di cominciare la salita direttamente dalle case, utilizzando i nuovi sentieri del Supramonte olianese, sia che si imbocchi la rotabile che porta alle strutture di Monte Maccione, appese a metà dei costoni, la salita si presenta lenta e graduale, quasi a suggerire di lasciare altrove i propri ritmi ed adattarsi a quelli della montagna. Uno slargo preannuncia l’albergo di Monte Maccione, nascosto dal folto dei lecci. Qui si stacca un sentiero subito in salita, sulle tracce di quella che era una importante carrareccia ormai sconvolta da potenti alluvioni che rimangono nella memoria storica di qualche anziano.

Su Punteddu

Ben presto, sopra le fronde dei lecci e dei corbezzoli, si apre il canalone ombroso di Su Punteddu, sovrastato da pareti che paiono sbarrare il passo. Il sentiero arranca e si impenna improvviso, sfiorando vaste aie carbonili, lambendo i fianchi rocciosi della montagna, passando sotto un arco di roccia formato da macigni che la rovina ha accatastato uno sopra l’altro. I cinghiali fuggono a precipizio per i ghiaioni appena sentono arrivare l’escursionista: a lungo i ripidi canaloni portano l’eco della loro corsa pesante. Pian piano il bosco si dirada e la roccia diviene più chiara, mentre un traverso abbatte temporaneamente la pendenza.

Tuones

Si sbuca in un ampio slargo dove alcuni lecci colossali ombreggiano l’ovile di Tuones, recentemente restaurato. Qui giunge una strada sterrata che, lasciato Maccione, ha compiuto il suo lungo percorso aggirando i precipizi incombenti. Ampi tornanti si portano sopra gli ultimi alberi, mentre il panorama si apre gradualmente sulla Barbagia e i lontani monti del Marghine. La strada è un’opera di fatica, sorretta dalle grandi muraglie a secco che furono costruite per permettere alla troupe di Holliwood, capitanata da John Houston, di girare quassù le ultime scene del suo colossal “La Bibbia” . Sopra i torn anti incombono le pareti candide di Carabidda e Ortu Haminu, sentinelle del Supramonte, sovrastate sempre da una coppia di corvi imperiali.

Pradu

Tutto cambia quando la strada termina, sull’orlo delle pareti. Qui si spalanca improvvisamente un altro mondo, dove lo sguardo si porta su una vasta distesa di roccia chiara, priva di alberi. Un largo impluvio si approfondisce ad est, verso il mare lontano, preceduto da una vallata che permette un po’ di pascolo: qui si muovono le ultime capre e i greggi erranti dei mufloni, schivi e riservati. Sulla destra, le alture più scure del Corrasi segnano il punto più alto della montagna: è per le sue garighe spoglie che la salita richiederà il suo ultimo tributo.

Rarità botaniche

Il sentiero è evidente, ma bisogna fare attenzione alle nebbie improvvise che sono assai frequenti e che confondono qui i tracciati giusti con i segreti percorsi dei mufloni. Gli spazi sono ampissimi ma è nei piccoli anfratti di roccia che si trova il vero tesoro di queste montagne. Qui, nelle voragini e nelle diaclasi di Sos Tuthurreris e Sa Pal’Umbosa si trovano specie botaniche che non si trovano in nessun altro luogo al mondo. Il numero di specie endemiche scoperte nel Supramonte olianese è talmente elevato che la zona del Corrasi è considerata un importante biotopo, un vero e proprio concentrato di biodiversità. Quando la primavera esplode, ogni passo del sentiero è un regalo per gli occhi, con una profusione costante di piccoli fiori ed aromi diversi da quelli di ogni altro luogo.

Le vette

Ogni passo in salita concede un panorama più vasto, mentre la roccia pare occupare ogni spazio disponibile. È un luogo di silenzio e di ampi sguardi, rotti solo dal volo sporadico dei gracchi e da quello tacito dell’aquila. Le cime più alte del Supramonte sono tutte intorno all’escursionista e si stagliano sui paesaggi lontani della Brabagia e della Baronia, mentre a ovest e a sud è il profilo del Gennargentu e del Goceano a chiudere l’orizzonte. Una piccola sella permette di tirare il fiato prima di compiere gli ultimi passi verso la cima, raggiungendola per un canalino angusto e pietroso. Dalla vetta di Punta Corrasi è difficile scegliere se far vagare il proprio sguardo sulle vaste regioni che essa domina o sull’interno del Supramonte, con le sue frastagliate ed impervie geografie: quassù la contemplazione esige il suo tempo, concedendolo come un premio per la lunga ascesa, prima di tornare su propri passi.

