Pendenze e paraboliche, ecco lo skate park 

Per l’inaugurazione bisognerà attendere, salvo rinvii da mettere sempre in conto con un’opera pubblica, l’inizio dell’estate 2025. Ma il nuovo skate park, il piccolo pezzetto di paradiso dove gli appassionati della tavoletta a rotelle (diventata anche disciplina agli ultimi Giochi di Parigi) non saranno più rincorsi dai vigili con taccuino in mano né da condomini esausti del rumore delle rotelle, prende sempre più forma nel vecchio campo di calcio di via Pessagno, accanto al villaggio sportivo di Monte Mixi.

Dopo la pausa di Ferragosto, l’impresa è tornata in cantiere e la forma delle rampe ha già un aspetto più avanzato di quello embrionale. Saranno realizzati strutture per la pratica dello skateboard, arredi e spazi a verde. Il progetto ha un forte appeal “street” e darà un’impronta giovane e colorata a tutto il villaggio sportivo di Monte Mixi. L’opera, finanziata dal Comune con 700mila euro, nascerà nell’ex campo da calcio: la tipologia per l’impianto scelta è a “bowl”, ossia una grande vasca a “serpente” con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare acrobazie. ( ma. mad. )

