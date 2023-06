Pence lancia la sfida a Trump «Serve una leadership diversa» 

Washington. «Serve una leadership diversa». Mike Pence lancia la corsa alla Casa Bianca ed entra nella storia come il primo ex vicepresidente a sfidare il suo ex capo. Mentre i democratici sognano il ticket Joe Biden-Barack Obama, con un’inversione dei ruoli rispetto al 2008, Pence scende in campo contro quel Donald Trump che lo ha voluto come suo numero due per quattro anni, ma con il quale i rapporti si sono praticamente interrotti dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Pence ha scelto uno Stato amico, l’Iowa roccaforte dei repubblicani, per l’annuncio della sua candidatura. The Donald invece, da favorito nei sondaggi, ostenta sicurezza.

