Penalty decisivi, fa festa la medilav 

La Medilav si aggiudica ai rigori contro la Muppet il trentatreesimo torneo provinciale Over della Libertas Caam. Decisivo Lorusso, che ha siglato il definitivo 5-4 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. I selargini alzano il loro primo trofeo di categoria dopo aver concluso la stagione regolare al terzo posto. Per la regina del girone la sconfitta brucia ma non intacca l’ottima stagione: i gialloblù del presidente e allenatore Thomas Sasso al quarto anno di partecipazione ai tornei della Libertas Caam hanno sfiorato comunque l’impresa.

Lorusso non sbaglia

Sul sintetico de La Salle di Monserrato le squadre giocano a viso aperto sin dall’avvio. Lorusso e Murgia da una parte e Piras e Grandulli per il gialloblù cercano di mettere pepe in un primo tempo molto equilibrato, con le rispettive difese attente a non concedere varchi. La buona regia in mezzo al campo di Sarritzu non consente peraltro alla Medilav lo strappo decisivo. Atzeni dall’altra parte non deve fare gli straordinari per gestire le conclusioni dalla distanza del capocannoniere del torneo Grandulli (trentasei reti) e di Piras, ugualmente ispirato.

L’avvio di ripresa è sulla falsariga del primo tempo. Grandulli però è sempre una spina nel fianco e solo la traversa gli nega il gol del vantaggio. I viola rispondono con una punizione insidiosa di Murgia che impegna Satta, ma è ancora Grandulli a chiamare in causa Atzeni al 21’. A parte un destro al lato del viola Di Martino, il finale non offre altri sussulti e scivola via verso i rigore.

Per la Muppet vanno in rete Belfiori, Collu, Milia e Meloni, mentre Grandulli (parato) e Locci (fuori) falliscono i loro tentativi. I selargini invece non sbagliano con Murgia, Zuddas, Carboni, Nonnis e con Lorusso, che rende ininfluente l’errore di Di Martino (parato) e consegna il titolo Over alla squadra allenata da Valentino Carta. Per i viola è festa grande.

