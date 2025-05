Penalisti contro il decreto sicurezza: sit-in e tre giorni di sciopero 

Anche la camera penale di Cagliari aderisce all'astensione proclamata dall'Unione delle camere penali italiane da domani a mercoledì contro il “Pacchetto Sicurezza”, definito «un abuso grave della decretazione d'urgenza, adottato in palese assenza dei requisiti costituzionali».

La misura, fortemente criticata dagli avvocati penalisti italiani, si legge in una nota, «introduce fattispecie di reato inutili, incrementa in maniera sproporzionata e ingiustificata le pene, prevede aggravanti irrazionali e limita ulteriormente l'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Dietro una retorica securitaria e carcerocentrica, il decreto di fatto criminalizza marginalità e dissenso, ignorando del tutto soluzioni razionali e urgenti, quali il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'adozione di provvedimenti di clemenza». I penalisti di Cagliari hanno organizzato una manifestazione pubblica lunedì alle 10 sulla scalinata del tribunale, mentre alle 11, nella biblioteca del consiglio dell'Ordine degli avvocati, si terrà un dibattito per approfondire «gli effetti negativi che il decreto avrà sulla situazione già critica delle carceri, con particolare attenzione ai problemi di sovraffollamento e salute penitenziaria nella casa circondariale di Uta».

