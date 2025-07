Pena scontata: Patrizia Messina Denaro torna a Castelvetrano 

CASTELVETRANO. Patrizia Messina Denaro è tornata nel suo paese da donna libera. La sorella del defunto boss Matteo - “la corta” la chiamavano i suoi, che le rimproveravano l’avidità ma la temevano - ha saldato il conto con la giustizia: 14 anni e 6 mesi per associazione mafiosa ed estorsione, ridotti a 12 grazie alla buona condotta. La sentenza la obbliga ora a due anni di libertà vigilata e le vieta di frequentare pregiudicati. Una misura singolare visto che mezza famiglia, a cominciare dal marito Vincenzo Panicola, scarcerato da un po’, ha avuto o ha pendenze penali. «Per noi non è un problema, la città col passato ha chiuso», ha commentato il sindaco del paese Giovanni Lentini. Quando nel 2013, nel maxiblitz che portò in cella anche Francesco Guttadauro, nipote prediletto del capomafia, le misero le manette sostenendo che fosse lei a tenere i cordoni della borsa del clan e che di fatto fosse la postina del fratello latitante, negò decisamente. «Se fosse così chi mi controlla lo saprebbe - disse - Abbiamo le microspie anche nelle brioches». E la polizia ebbe la conferma dei suoi contatti con Matteo proprio intercettando una conversazione tra lei e il marito allora detenuto. Bisognava capire se e come punire Giuseppe Grigoli, il salumiere che nel Trapanese aveva scalato il collosso Despar grazie ai soldi del clan. Panicola e altri mafiosi non avevano gradito le mezze accuse fatte da Grigoli nel corso di un processo e avevano mandato a chiedere al capo latitante, attraverso la sorella, se fosse necessario dargli una lezione. «Ha detto di lasciare stare», riferì Patrizia. Intanto resta lontana la scarcerazione dell’altra sorella, Rosalia, recentemente condannata a 13 anni. Era l’unica della famiglia a sapere della malattia di cui soffriva il padrino, grazie ai suoi trovati nella gamba di una sedia. i carabinieri riuscirono catturarlo dopo 30 anni di latitanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA