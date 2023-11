«Pena di morte per i terroristi islamici di Hamas»  

Tel Aviv. Un dibattito sulla pena di morte per i terroristi di Hamas, tenuto ieri nella commissione parlamentare per la sicurezza nazionale su iniziativa del partito di estrema destra “Potere ebraico”, ha messo in allarme le famiglie degli ostaggi prigionieri dell’organizzazione terroristica che hanno chiesto ai deputati di rinviare la seduta per non compromettere le trattative con i rapitori. «Voi mettete a repentaglio le vite dei nostri congiunti» hanno detto i rappresentanti delle famiglie. L’udienza è stata convocata per preparare alla prima lettura una bozza di legge presentata a marzo. Il presidente della commissione Zvi Vogel (“Potere ebraico”) ha ordinato che il dibattito prosegua.

«In Israele - ha detto Vogel, citato dalla radio pubblica Kan - la pena di morte è stata eseguita una volta sola, nei confronti del gerarca nazista Adolf Eichmann (nel 1962, ndr). Ciascuno dei terroristi di Hamas è un altro Eichmann. Ognuno di loro deve salire sulla forca». «I terroristi che sono venuti qua avevano l’intento di umiliare Israele, nel contesto di una visione che vorrebbe la costituzione qua di uno Stato islamico. Se dipende da me, non lascerò nessuno di loro in vita per poter raccontare quello che ha fatto il 7 ottobre. Nemmeno in carcere. Fra Hamas e nazisti - ha concluso - non c’è differenza».

In ogni caso è stato deciso che la pena di morte per i terroristi non sarà messa in votazione prima che sia vistata dal gabinetto di governo. Lo ha detto Ofir Katz, portavoce della coalizione della maggioranza di governo e membro del Likud del premier Benyamin Netanyahu. L’intervento di Katz si riferisce appunto al dibattito preliminare della commissione parlamentare retta da “Potere ebraico” per preparare la prima lettura della bozza di legge. In questo modo non si discuterà ora, con gli ostaggi nelle mani dei terroristi, della pena di morte.

