Pena di morte, incontro  al Classico 

Tra le duemila città di tutto il mondo ci sarà anche Oristano con il liceo classico De Castro in prima linea per dire no alla pena di morte. Sabato 23 novembre, con inizio alle 9 si svolgerà presso l’aula magna dell’Istituto l’incontro che rientra nel programma “Giornata delle città per la vita e contro la pena di morte” promossa dalla Comunità di sant’Egidio. La manifestazione è stata organizzata, in collaborazione con la comunità romana attiva in tutto il mondo, dall’istituto De Castro-Contini e dalla Camera Penale di Oristano. Prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno l’on. Paolo Ciani, gli avvocati Roberto Delogu e Maria Brucale, componente del direttivo dell’associazione “Nessuno tocchi Caino” e il dirigente scolastico Gian Matteo Sabatino, membro della comunità di sant’Egidio. I lavori saranno illustrati dall’ex ammiraglio Oreste Molino e coordinati da Rosaria Manconi e Maddalena Bonsignore della Camera penale di Oristano.

