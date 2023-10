«Pena di 24 anni per il marito» 

Il pentimento, l’atteggiamento da subito collaborativo ma anche il grande periodo di sofferenza. Sono alcuni degli elementi che hanno portato l’accusa a chiedere la condanna a 24 anni per Giorgio Meneghel, 54enne di Zeddiani che un anno fa uccise la moglie Daniela Cadeddu, originaria di Cabras.

L’udienza

Ieri davanti alla Corte d’Assise di Cagliari, presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Stefania Selis), le battute conclusive del processo. La pm Sara Ghiani nella sua requisitoria ha ricostruito la vicenda ricordando che era stato proprio l’agricoltore all’alba del 5 febbraio 2022 a chiamare i carabinieri confessando nell’immediatezza il delitto. Raccontò di aver ucciso la moglie, 51enne mentre ancora dormiva nella stanza da letto nella casa di via Roma, colpendola tre volte alla testa con un martello. Meneghel ha sempre ammesso le proprie responsabilità e, come ribadito anche dalla pm, non ha mai omesso nulla e i suoi racconti hanno sempre avuto riscontri e conferme sia durante le indagini che durante il dibattimento. Alla fine è arrivata la richiesta di condanna a 24 anni: la pm ha escluso qualsiasi vizio di mente, poi ha sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente rispetto all’aggravante contestata per il legame coniugale.

I risarcimenti

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Vito Zotti (che tutela la mamma, un fratello e una sorella della vittima), ha chiesto un risarcimento di 168mila euro per la madre, 70mila a ciascun fratello e una provvisionale di 100mila euro per la madre, di 40mila per i fratelli.

La difesa

L’avvocata Francesca Accardi ha insistito sul un vizio di mente, almeno parziale anche alla luce delle perizie del consulente di parte. Inoltre ha sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente (in subordine equivalente) rispetto all’aggravante e ha lasciato alla Corte la definizione della pena. Anche il legale ha ricordato il comportamento processuale di Meneghel, ma anche la situazione di sofferenza in cui si era consumata la tragedia. Una condizione che anche ieri in apertura dell’udienza è stata ribadita da Claudia Serino, psicologa del carcere di Massama che fino a marzo 2022 (prima del trasferimento di Meneghel nel carcere di Bancali) ebbe ben sette colloqui con l’agricoltore che era devastato e veniva da un lungo periodo di difficoltà, in cui addirittura non riusciva né a mangiare né a bere. Sono state depositate le consulenze e la Corte d’Assise ha rinviato al 6 dicembre per la sentenza.