Pena di 2 anni per la rapina in un negozio 

Due anni di reclusione. È questa la pena inflitta ieri dal Tribunale collegiale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni, a Matteo Sanna nuorese di 20 anni (difeso da Giuseppe Casu), accusato di rapina.

I fatti risalgono al gennaio scorso, quando nel giro di pochi giorni il giovane, con alle spalle già una condanna per tentato omicidio commesso quando era ancora minorenne, aveva collezionato tre arresti.

Sanna, che ieri davanti ai giudici ha chisto scusa alle vittime, a metà gennaio era entrato in un negozio di commercianti cinesi, il Super Bazar di via Lamarmora, armato di una tavola minacciando i proprietari, spaccando la cassa e un pc e portando via un telefonino dal bancone. Il giovane era stato arrestato dalla polizia, allertata poco prima dai proprietari del locale quando il ragazzo pretendeva di “prelevare” della merce gratuitamente.

Uscito dal locale, era rientrato armato della tavola. Una volta immobilizzato aveva anche minacciato di morte dicendo di essere in possesso di una pistola. Per la pm Martina Varagnolo «le immagini di videosorveglianza lo riprendono e non vi è dubbio che abbia commesso il reato utilizzato la tavola di legno come arma». Così ha detto sollecitando una condanna a sette anni.

