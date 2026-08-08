Pellizzari primo, Scaroni secondo 

Giornata di ottimi piazzamenti per il ciclismo italiano in Europa. A vincere è Giulio Pellizzari, che conquista la quinta e ultima tappa della Vuelta a Burgos. L'italiano della Red Bull Bora Hansgrohe si impone grazie a un allungo a 1400 metri dal traguardo di Lagunas de Neila e precede Oscar Onley (Netcompany) e l’austriaco Felix Gall (Decathlon), che si aggiudica la classifica generale , con Giulio Ciccone terzo e Pellizzari quarto.

Al Giro di Polonia, a Bukowina Tatrzańska Christian Scaroni (Xds Astana) a 10” dal francese Louis Barrè (Visma) e diventa leader della classifica. Oggi la crono finale di 12,5 km a Wieliczka.

Si concoude anche il Tour de France Femmes, che ieri a Nizzo ha visto Demi Vollering (Fdj United) prendere tappa e maglia, strappandola a Kasia Niewidoma, giunta al traguardo dopo 17” e preceduta anche da Elisa Longo Borghini.

RIPRODUZIONE RISERVATA