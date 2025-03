Pelli come trofei a Carnevale Polemica con gli animalisti 

A Ovodda nel Carnevale “irrituale” del Mercoledì delle Ceneri portano in corteo pelli di animali morti. L’animalista Enrico Rizzi e il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) insorgono ed esplode una polemica. «Ancora una volta in Sardegna - tuona Rizzi - animali morti insanguinati. Un povero cammello portato in giro come trofeo. Le violazioni di legge sono sotto gli occhi di tutti. Ho chiesto ai parlamentari che seguono le mie battaglie in difesa degli animali di portare questo schifo in Parlamento» invocando dimissioni di Prefetto e Questore di Nuoro. E, se per Borrelli «la denuncia dell'attivista Rizzi è totalmente condivisibile» non ci sta la sindaca Ilenia Vacca: «Rizzi,Borrelli e attivisti gettano discredito su un evento che non hanno vissuto in prima persona. Non è stato esibito alcun animale morto. Si tratta di pelli di ovini macellati secondo normativa, dando voce al tema della lingua blu. Qui il rispetto degli animali è di casa. Il cammello ospite della sfilata è stato riportato al suo luogo d’origine. Il parlamentare Borrelli dovrebbe occuparsi di ciò che ci attanaglia, fra assenza di pediatri, il ponte Sa Codina chiuso e la ss128 nel caos. Valuteremo iniziative legali per il danno d’immagine arrecato»

Per l’antropologa di Ovodda Joyce Mattu «caccia e uccisione degli animali sono i primi strumenti di sussistenza dalla nascita dell’uomo. Ogni comunità va rispettata all’interno della propria cultura. è una polemica fuori luogo, di chi non conosce usi e costumi locali, dove il rispetto degli animali è sacro.

