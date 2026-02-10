Pellet introvabile, Adiconsum presenta un esposto 

Nei giorni scorsi Adiconsum ha presentato un esposto alla Procura di Nuoro, chiedendo di fare luce su possibili speculazioni legate alla vendita del pellet, merce rara e a caro prezzo nelle rivendite piccole e grandi della città. E le reazioni positive non mancano. «Esprimo pieno sostegno all’iniziativa di Adiconsum Sardegna contro le speculazioni sul prezzo del pellet», dice il consigliere regionale nuorese di Uniti per Todde, Sebastian Cocco. «Non possiamo tollerare che qualcuno pensi di arricchirsi approfittando dello stato di necessità delle famiglie sarde».

Anche ieri decine di persone in fila dalle prime ore del mattino, sotto la pioggia, nella speranza di riuscire ad acquistare qualche sacco del prodotto. È accaduto in un megastore di viale Resistenza, dove già dalle 7 del mattino si è formata una lunga coda di cittadini. Decine di persone che hanno atteso ore in fila. Stessa scena a Tortolì, nel punto vendita dello stesso marchio.

La voce dell’arrivo di un nuovo carico aveva iniziato a circolare già nella giornata di lunedì. E le persone si sono messe in coda sia davanti all’ingresso che in auto. C’è chi racconta di averlo saputo direttamente dal negozio, chi invece tramite conoscenti o passaparola. Sta di fatto che la notizia ha innescato una vera e propria corsa alle scorte. Alcuni si sono messi in fila all’alba. Altri più tardi.

«Io sono arrivato – dice un acquirente – dopo aver accompagnato i figli a scuola, ho visto al fila, ho chiesto e mi sono fermato». In auto ad attendere il proprio turno. «Arrivo da Mamoiada, anche da noi il pellet è finito», racconta un altro uomo in fila dentro al sua auto. Il cancello è sbarrato per lasciare spazio all’articolato che porta il prezioso carico, introvabile da giorni in ogni supermercato, negozio di bricolage o grande magazzino, e carrelli già pronti per essere riempiti, in un clima di crescente tensione. Il caro pellet continua a pesare sulle famiglie nuoresi, alle prese con prezzi elevati e difficoltà diventata vera impossibilità di reperimento di un combustibile ormai essenziale per affrontare l’inverno. Rabbia e preoccupazione sono alle stelle.

