Pellet fuorilegge, sequestrate 30 tonnellate 

Trenta tonnellate di pellet sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Nucleo Cites di Cagliari in un esercizio commerciale di Sestu dove sarebbero state rilevate possibili irregolarità. Sulla base degli accertamenti finora svolti, si legge in un comunicato dell’Arma, «il pellet esibito alla vendita presentava una certificazione Enplus scaduta e di conseguenza non potrebbe essere venduto».Il blitz ha coinvolto diversi militari che dopo aver controllato il materiale e le etichette hanno deciso di togliere dal mercato il pellet con le presunte irregolarità commerciali.

L’operazione

I militari hanno così sequestrato 2016 sacchi da 15 chili ciascuno per un totale come detto di trenta tonnellate di prodotto. Uno dei più grossi sequestri in Sardegna negli ultimi anni. L’ipotesi di reato per il titolare dell’esercizio commerciale, è quella di frode in commercio. Il pellet secondo le forze dell’ordine doveva essere distribuito e commercializzato entro una determinata data. Dai controlli effettuati sarebbe invece risultato che la distribuzione sarebbe avvenuta successivamente, quando il materiale doveva essere invece già esaurito o smaltito.

Sulla vicenda, gli investigatori che hanno agito al comando del capitano Michele Ravaglioli, hanno già inviato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. In merito non sono trapelate altre indiscrezioni. Ieri si è parlato di altri blitz nel cagliaritano. Di certo i controlli sono destinati a farsi più stringenti a garanzia soprattutto di chi acquista questo prodotto.

Le raccomandazioni

I carabinieri Forestali intanto invitano gli acquirenti a «controllare l’etichetta del materiale in vendita. Una etichetta che propone le informazioni essenziali sul potere calorifico, contenuto di ceneri e tasso di umidità del pellet che dovrebbero orientare la scelta del consumatore. Dalla stessa etichetta è possibile verificare anche se il pellet sia dotato di certificazione in corso di validità». «Il pellet - ricordano i carabinieri- per essere di buona qualità deve avere un alto potere calorifico, un contenuto di ceneri più basso possibile (il pellet della categoria migliore, l’A1 è dello 0,7%) in quanto maggiore è la quantità di cenere, maggiore è lo sporco residuo rilasciato all’interno dell’impianto e di conseguenza con maggior frequenza deve essere effettuata la manutenzione dello stesso. Altro dato indice di qualità del pellet è il tasso di umidità, maggiore è l’umidità più basso sarà il potere calorifico (un buon pellet ha un contenuto di umidità dell’8% al massimo)».

