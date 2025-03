Pellegrino salva il Parma 

Parma 2

Torino 2

Parma (4-3-3) : Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Valenti (10' st Leoni), Valeri, Keita, Estevez (10' st Haj Mohamed), Sohm (22' st Hernani), Cancellieri, Bonny (10' st Pellegrino), Almqvist (31' st Man). In panchina Corvi, Marcone, Balogh, Trabucchi, Hainaut, Lovik, Bernabè, Camara, Ondrejka, Plicco. Allenatore Chivu.

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi, Ricci (45' st Linetty), Casadei (24' st Gineitis), Lazaro (39' st Pedersen), Vlasic, Elmas (24' st Karamoh), Adams. In panchina Paleari, Donnarumma, Masina, Sosa, Tameze, Dembelè, Gabellini. Allenatore Vanoli.

Arbitro : Francesco Fourneau di Roma.

Reti : nel pt al 19' Elmas; nel st 15' e 37' Pellegrino, 27' Adams.

Parma. Pellegrino risponde a Elmas prima e ad Adams poi, e al Tardini finisce in parità: 2-2. Con un secondo tempo generoso e grazie alla doppietta dell'argentino (subentrato nella ripresa) i crociati portano a casa un punto meritato e allontanano lo spettro di una nuova crisi. Gara pirotecnica, risultato giusto, più qualità dai granata, tanto cuore per i gialloblù.

La gara inizia con cinque minuti di ritardo per il lancio sul terreno di gioco di rotoli di carta dalla curva occupata dai tifosi di casa. Finisce due a due, risultato corretto. Il Parma ha trovato un bomber ma non riesce staccarsi dalla zona rossa e però muove la classifica; per i granata l'Europa è sempre più un miraggio e servirà una serie record per agganciare il treno giusto.

