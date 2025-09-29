VaiOnline
Serie A.
30 settembre 2025 alle 00:38

Pellegrino decisivo Il Parma respira Toro, terza sconfitta 

Parma 2

Torino 1

Parma (3-4-2-1): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi, Bernabè (36' st Estevez), Keita, Valeri, Oristanio (12' st Benedyczak), Cutrone (36' st Sorensen), Pellegrino (46' st Djuric). In panchina Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Lovik, Begic, Plicco, Ordonez, Almqvist. All. Cuesta.

Torino (3-4-2-1): Israel, Coco, Maripan, Ismajli (32' st Adams), Lazaro, Casadei, Asslani (25' st Tameze), Nkounkou (25' st Biraghi), Ngonge, Vlasic (43' st Aboukhlal), Simeone (43' st Njie). In panchina Paleari, Popa, Masina, Pedersen,Ilkhan, Gineitis, Dembele, Zapata. All. Baroni.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Reti: nel pt al 36' Pellegrino (rigore); nel st 5' Ngonge, 28' Pellegrino.

Il Parma sorride per la prima volta e manda al tappeto un Torino bello a metà. La doppietta di Mateo Pellegrino consente agli emiliani di prendere un bel respiro, in una classifica che cominciava a essere pesante. Un fallo di mano di Ismajli consente allo spagnolo di trasformare il calcio di rigore concesso dal cagliaritano Collu al minuto 36. Ma nella prima parte si è vista una squadra di Baroni ben messa in campo e sempre pronta a colpire in ripartenza. All’inizio della ripresa Pellegrino segna il 2-0 con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per un fallo sul portiere. Al 5’ il gran colpo di Ngonge, che segna da fuori area un bel gol. Chiude Pellegrino quasi alla mezz’ora di testa, stavolta la rete è valida.

