Pellegrino cerca gloria oggi nella Sprint 

TRENTO. «Voglio voltare pagina rispetto allo skiathlon e provare il colpaccio». Federico Pellegrino ha le idee chiare sulla sprint, la sua seconda gara di questi giochi invernali Milano Cortina dopo il 20° posto all'esordio, un'opportunità sfumata ancora nei primissimi chilometri. «Mi sentivo bene dal punto di vista della forma, ma purtroppo nella prima parte della gara non disponevo di materiale al top, può succedere. Sappiamo che lo sci di fondo è uno sport all'aria aperta e fa parte della nostra prestazione».

Tutti contro uno

In val di Fiemme il valdostano ha svolto un allenamento di rifinitura assieme agli altri italiani in gara nella sprint a tecnica classica di fondo che assegna altre medaglie sugli sci stretti: sono in palio i titoli femminile e maschile. Il campione uscente e grane favorito è il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che ha inaugurato con l'ennesimo oro la marcia trionfale verso il record di medaglie. Il piazzamento - a quasi due minuti dal vincitore - del più forte fondista azzurro in attività non deve preoccupare troppo: «Quando ho visto ero tagliato fuori dalla lotta per le medaglie non sono riuscito a dare il meglio di me, anche perché voglio riprovarci più avanti e lo skiathlon era la prima di sei gare». «Probabilmente le condizioni non cambieranno quindi abbiamo tempo per imparare dagli errori e migliorare ancora», precisa il campione azzurro.

Voglia di provarci

«Se c'era una gara in cui commettere errori, allora era proprio quella dello skiathlon», osserva l'olimpionico di Torino, Pietro Piller Cottrer. «Ci proverò come sempre, sapremo come è andata soltanto al traguardo», continua. «Ho subito un'occasione di riscatto nella sprint in classico, specialità nella quale otto anni fa (argento dietro a Klaebo a Pyeongchang, in Corea del Sud, ndr ) sono salito sul podio. Sono passati tanti anni, ma ho la stessa voglia di provarci, affronto ragazzi molto più giovani e rapidi di me. Soprattutto nei primi turni non sarà facile tenere loro testa, ma sono convinto che se dovessi andare avanti dopo i quarti di finale, su una neve come quella di oggi e quindi faticosa, potrebbero venire fuori le condizioni ideali per fare ancora il colpaccio".

Uomini e donne

A Lago di Tesero la giornata sarà intensa con le prove femminili e maschile: le qualifiche cominciano stamattina alle 9.15, mentre la fase a eliminazione diretta scatta alle 11.45. Le finali sono in programma poco dopo le 13.10 e alle 13.25. Le azzurre in gara sono Caterina Ganz, Federica Cassol, Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter, mentre oltre al portabandiera dell'Italia saranno al via in campo maschile Simone Mocellini, Elia Barp e Simone Daprà.

