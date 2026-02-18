Pellegrino & Barp: azzurri di bronzo dietro il mito Klaebo  

TESERO. Una medaglia era l'obiettivo, due il sogno. È arrivato un altro bronzo (dal Team Sprint) per la squadra maschile di sci di fondo. Federico Pellegrino, che lascerà con due argenti e due bronzi, e Elia Barp hanno trasformato i propositi in realtà allo stadio del fondo di Lago di Tesero, in val di Fiemme, dove sono stati assegnati gli ultimi titoli a squadre dello sci nordico di questi giochi invernali Milano Cortina, chiudendo al terzo posto la sprint. Johannes Klaebo, l'imperatore norvegese dell'ultima salita dell'impianto intitolato a Fabio Canal, ha centrato il quinto oro personale in questa rassegna a cinque cerchi (dieci finora, un primato nelle competizioni invernali, ma insegue l'undicesimo, sabato), il decimo della nazionale scandinava in Trentino in questa olimpiade e il 15° in assoluto di Milano Cortina. Ma il “turbofondista” è di un altro pianeta.

La spinta del pubblico

L'Italia è rimasta con i piedi per terra dopo le prime gare e ha cominciato a gioire dopo il bronzo nella staffetta dell'altro giorno, balzando di nuovo sul podio con una medaglia dello stesso metallo. Uno dei due cui poteva aspirare, a meno di 2” da un difficile argento andato agli Stati Uniti. «Il pubblico ci ha dato una spinta in più», dice “Chicco”. Non è ancora chiaro se Pellegrino prenderà parte alla 50 km di sabato: «In questo momento ho malissimo (aveva rimediato una tendinite nello skiathlon, ndr ), ma vorrei partecipare per ringraziare il pubblico che mi ha seguito per tanto tempo». «Con questa medaglia posso chiudere la carriera in pace», conclude. Grande gioia anche per Barp, di 12 anni più giovane (23 contro 35), che omaggia il campione: «Federico è un punto di riferimento non da poco», sintetizza.

Donne ottave

Sul podio della prova femminile sono salite invece la Svezia, la Svizzera e la Germania con l'Italia all’ottavo posto. «È stata una bella gara e non si deve guardare solo al risultato», spiega Caterina Ganz. «Non stavo molto bene, ma ho dato, abbiamo dato, tutto quello che potevo e potevamo. Ci aspettavamo qualcosa in più, ma va bene così. Non so ancora se farò la 50 km». Iris De Martin Pinter, l'altra frazionista, è già certa di non competere sulla lunga distanza: «Non puoi fare per la prima volta una gara su questa distanza alle Olimpiadi», riflette. «Già essere qui è “tanta roba”, ma qualcosa di più me lo aspettavo».

