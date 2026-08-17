Pellegrini sull’antico sentiero 

I pellegrini ripercorrono i sentieri del Monte settant'anni dopo. Il 29 agosto, per la prima volta da oltre 70 anni, sarà possibile ripercorrere l'antico sentiero della processione del Redentore. L'escursione, lunga circa 4 chilometri con 320 metri di dislivello, seguirà il tracciato storico della vecchia Via crucis. La storia comincia nel 1901, quando la statua bronzea del Redentore venne collocata sulla cima di Monte, «cara a bidda»; si diceva. La grande partecipazione popolare diede origine alla festa, e la strada per la vetta fu costruita soltanto nel 1954. «Il percorso della vecchia Via crucis ricalca la vecchia strada che saliva all'Ortobene, abbandonata dal 1954 dopo la apertura della nuova, asfaltata - spiega il geografo Matteo Cara, che ha curato ricerca e documentazione -. Ci sono ancora tutte le 14 croci originarie. Sul percorso storico era stata portata, smontata e posizionata sui carri, la statua del Redentore. E il percorso passa in luoghi particolarmente importanti per la storia della montagna». A guidare l'escursione, battezzata "Su Redentore. Sulle tracce dei primi pellegrini", sarà Francesco Manca, fondatore di Tour Sardinia Experience. A ogni fermata saranno raccontate le vicende legate alla montagna e alla storia di Nuoro e aneddoti che riportano alla luce una parte dimenticata della festa. (g. pit.)

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