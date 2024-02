Pellegrini: «Scelte non più condivise dentro la Giunta» 

A 3 mesi dalle dimissioni l’ex assessore Nando Pellegrini spiega ai cittadini le motivazioni del suo abbandono della Giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Sanna.

«I motivi di una scelta difficile – spiega Pellegrini - presa dopo che non son stati rispettati i programmi condivisi e per i quali non mi è stata data la possibilità d’intervenire, nonostante riguardassero gli assessorati a me assegnati. In primis la chiusura del cantiere di Monte Argentu, chiuso con arroganza da Forestas senza aver condiviso la decisione con l'amministrazione comunale e senza aver valutato neanche la possibilità di uno spostamento dei lavoratori in una vicina area demaniale. Ritengo che l'amministrazione locale debba sempre essere coinvolta sulle decisioni che riguardano il territorio». Tra le motivazioni non mancano le attività svolte da società esterne. «Società che non rispettano i contratti col Comune – aggiunge – creando parecchi disagi e spese che vessano sulla comunità. Assurdo poi usare soldi pubblici per coprire le mancanze di qualcuno. I finanziamenti risparmiati potrebbero essere utilizzati per lo sport e per la scuola». Molte le questioni legate alla viabilità. «Mi era stato affidato l’incarico di avviare un iter di sicurezza della via Vittorio Emanuele – conclude Pellegrini - il progetto prevedeva lo spostamento delle fioriere nel lato opposto, partendo dal municipio fino alla piazza Barrecca, con i tavolini dei bar in corrispondenza degli stessi. Poi il ripristino del senso unico fino alla piazza Barrecca, dando la possibilità finalmente di esercitare come gli altri anche all'ultimo commerciante. Nonostante la mia relazione in Consiglio comunale e l’approvazione dell’Anas, tutto è stato bloccato senza che ne fossi a conoscenza. Rimarrò comunque consigliere comunale pronto confrontarmi con chiunque. Voglio ringraziare ancora una volta chi continua a sostenermi».

