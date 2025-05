Pellegrini non vedenti sul Cammino di Santa Barbara 

Cammino Minerario di Santa Barbara sempre più accessibile anche per gli affetti da disabilità visive. In collaborazione con l’associazione disabili visivi Aps Ets, per la prima volta un gruppo di 14 pellegrini non vedenti o ipovedenti sta percorrendo alcune tappe del Cammino. Sono accompagnati da otto guide, tra cui l’ideatrice dell’iniziativa la geologa del Cnr Barbara Aldighieri, e l’associazione Italiana di Geologia e turismo. L’idea è di raccontare il paesaggio identitario attraverso la narrazione e elementi fruibili per tutti. Dando la possibilità di far scoprire il patrimonio geolico del territorio. I pellegrini sono partiti lunedì da Tratalias, ricevuti dal sindaco Emanuele Pes nel vecchio borgo medioevale Successivamente si sono diretti a Sant’Antioco, passando per le saline, mentre ieri hanno potuto visitare la grande miniera di Serbariu il nuraghe Sirai e l’area archeologica di Monte Sirai. Qui, grazie al prezioso lavoro delle guide, hanno visitato il sito con l’ausilio delle mappe geografiche tattili presenti nel sito archeologico. Soddisfazione da parte di Mauro Usai, presidente della Fondazione: «Il Cammino si conferma sempre più accessibile e inclusivo, per offrire, anche ai pellegrini ipovedenti, un’esperienza che va oltre la semplice realizzazione di percorsi senza barriere architettoniche. Sono orgoglioso che l’associazione disabili visivi ci abbia scelto». (f. m.)

