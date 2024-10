«Pellegrini nelle ex caserme» 

Le caserme di Candiani nella pineta di Porto Pino al centro del dibattito in Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi. Sarà discussa durante la prossima seduta la proposta di dare in comodato d’uso gratuito una parte dello storico complesso immobiliare. «Abbiamo deciso di destinare una parte dei locali (un’altra parte è già in uso all’agenzia Forestas ) alla fondazione cammino minerario di Santa Barbara per la realizzazione di una posada – racconta il sindaco Paolo Dessì –. Si tratta di un luogo di accoglienza destinato ai pellegrini che potranno così fermarsi per una sosta nel nostro territorio e consentendo loro di godere del nostro paesaggio e patrimonio ambientale tutto l’anno e di apprezzarne la bellezza anche fuori dalla stagione estiva».

I locali, restaurati anni fa, venivano utilizzati negli anni Trenta come mensa e camerate per il personale militare della base “Ammiraglio Candiani “di Punta Menga, qui sono tutt’ora visibili i resti dei fortini e di altre fortificazioni. «Si sta concretizzando un’idea di ciò che l’amministrazione comunale intende fare dal punto di vista turistico ambientale», aggiunge l’assessore al Turismo Davide Marica.

RIPRODUZIONE RISERVATA