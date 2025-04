Pellegrini nella via di Bonaria 

Un evento che unisce spiritualità, bellezza paesaggistica e riscoperta delle tradizioni: è questo lo spirito con cui si rinnova, per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento con “Le vie di devozione di Nostra Signora di Bonaria”. L’iniziativa, che si svolgerà domenica 4 maggio, si inserisce in un clima di grande devozione per l’anno Giubilare, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza unica di pellegrinaggio e condivisione.

Il percorso

Il percorso, lungo 13 chilometri, partirà dalla chiesa di San Pietro a Terralba, dove al mattino sarà celebrata la messa. Da lì prenderà avvio il cammino che condurrà i pellegrini fino alla chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Marceddì, un itinerario accessibile a tutti e immerso nella natura. Ad accompagnare i partecipanti saranno le guide ambientali Oscar Carboni, Pino Frau e Manuela Fa che arricchiranno il cammino con racconti, curiosità e aneddoti cultura locale.

Le tappe

Una volta giunti a Marceddì, la prima tappa sarà il suggestivo giardino delle orchidee, per poi proseguire verso il cuore spirituale del pellegrinaggio: la chiesa di Bonaria dove verranno consegnati gli attestati ufficiali di partecipazione, simbolo del cammino. Il pomeriggio proseguirà con la visita al museo del Mare dove sarà allestita la mostra dedicata al centenario dei festeggiamenti di Nostra Signora di Bonaria a Marceddì. Un’occasione per approfondire la devozione popolare e il legame secolare tra la comunità e la Madonna. La giornata continuerà con una passeggiata tra i vicoli del borgo dei pescatori, fino a raggiungere la Torre, visitabile grazie a una guida.

Il rientro

Il rientro a Terralba avverrà nel pomeriggio con pullman organizzati ma l’esperienza non sarà ancora conclusa. I partecipanti potranno ancora visitare la Casa museo Pinacoteca di padre Eliseo Lilliu, testimone della ricchezza culturale della comunità. La conclusione dell’evento avverrà nella chiesa di San Pietro, in un simbolico ritorno al punto di partenza. «L’evento – afferma l'assessore alla Pubblica istruzione, Roberta Cicu - è promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Unità pastorale, in collaborazione con la Pro Loco e con la partecipazione dei frati Mercedari della Basilica di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari. È un’iniziativa aperta a tutti, un invito a camminare insieme nella fede e alla scoperta del territorio».

