Pellegrini in cammino in onore di Santu Antiogu becciu 

Festa in onore di Santu Antiogu becciu nell’omonima chiesetta campestre, fra Sanluri e Villanovaforru. L’iniziativa è del comitato impegnato a valorizzare il sito sacro, dopo la ricostruzione. Appuntamento domenica con diverse novità in programma. Il pellegrinaggio quest’anno segue due percorsi: i fedeli di Sanluri partono alle 10.30 dalla chiesa di San Lorenzo, mentre il corteo da Villanovaforru alle 10.45 dalla chiesa di San Francesco. L’incontro a mezzogiorno con la concelebrazione della messa dei due parroci, rispettivamente Mariano Matzeu e Marco Piano. Seguirà la benedizione e distribuzione de is coccoieddus, tipico pane di Sanluri. Per l’occasione i due Comuni si sono attivati per agevolare il percorso nelle strade, eliminare erbacce e sistemare la pavimentazione, rendendo così agevole il tragitto ai pellegrini che si prevedono numerosi. Ultimate le funzioni religiose è prevista una visita all’area verde attorno alla chiesa. «Lavoriamo tutto l’anno – dice l’ex presidente del comitato Angelo Bandinu – per arricchire il sito. Il pozzo ha posto fine al viavai di persone generose che trasportavano l’acqua per le piante. Ora serve aiuto per poterla attingere. Manca l’energia elettrica, pensiamo a un mini impianto fotovoltaico». ( s. r. )

