Pellegrini è rinato e alla Roma basta una sua magia 

Roma 1

Sassuolo 0

Roma (4-3-3) : Svilar 6; Karsdorp 5.5 (70’ Celik 6), Mancini 6, Llorente 5.5, Spinazzola 6 (37’ Angelino 6); Cristante 6, Paredes 6, Pellegrini 7; Aouar 5.5 (70’ Baldanzi 6.5), Lukaku 5.5 (86’ Azmoun sv), El Shaarawy 6 (86’ Huijsen sv). In panchina: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Celik, Baldanzi, Bove, Zalewski, Pisilli, Abraham, Joao Costa. Allenatore De Rossi 6.5.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli 6.5; Pedersen 6, Erlic 6.5, Ferrari 6, Viti 5 (86’ Tressoldi sv); Racic 6 (79’ Bajrami sv), Obiang 6 (72’ Volpato 6), Matheus Henrique 6; Defrel 5.5, Pinamonti 5.5 (79’ Mulattieri sv), Laurienté 5.5. In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Boloca, Lipani, Ceide. Allenatore Ballardini 6.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo 6.5.

Rete : 50’ Pellegrini.

Note : ammoniti Pellegrini, Azmoun, Erlic. Angoli: 4-7. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Roma. Alla Roma basta una magia di Lorenzo Pellegrini per accendere una gara sottotono e restare agganciata al treno della Champions. All’Olimpico vincono i giallorossi di cortomuso contro il Sassuolo, grazie all’1-0 firmato all’inizio della ripresa dal capitano che da quando c’è Daniele De Rossi in panchina sembra rinato. Ieri ha realizzato il sesto gol, su otto totali, sotto la nuova gestione, di cui cinque in campionato. Sono numeri che lo riappacificano con la tifoseria che almeno in una sua parte gli contestava il poco impegno negli ultimi mesi di Josè Mourinho nella Capitale. Alle critiche Pellegrini ha risposto con i fatti ed ecco che senza Paulo Dybala e in una “LuPa” a metà è lui a prendere per mano la squadra che soffre nel finale.

Intanto tra i convocati si è rivisto anche Tammy Abraham dopo 287 giorni dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma l’inglese dovrà aspettare la fine della sosta delle nazionali per l’esordio. Con Lukaku vanno in campo El Shaarawy ed Aouar, mentre prima del fischio d’inizio la Curva Sud espone uno striscione per De Rossi. «Giocatore, capitano, allenatore. Mai finirà questo amore», si legge nel settore caldo della tifoseria giallorossa che spera nella permanenza in panchina della bandiera romanista anche il prossimo anno.

