Pellegrini a Lula per san Francesco, festa al santuario 

Torna a Lula la festa autunnale in onore di san Francesco. Le celebrazioni religiose di ottobre, attese dai devoti al santo e dai pellegrini in preghiera che, numerosi si recano a piedi nel santuario alle falde del Montalbo. Un appuntamento che, da qualche anno, coincide con la manifestazione di Autunno in Barbagia che sabato 4 e domenica 5 ottobre coinvolge la comunità di Lula. I riti religiosi iniziati ieri, con la celebrazione del Triduo di preghiere e della messa alle 17, si concluderanno domenica. Domani, come consuetudine, nella chiesa del Rosario a Nuoro, alle 23 ci sarà la benedizione dei pellegrini che a piedi raggiungeranno il santuario all'alba del 4 ottobre. Ad attenderli saranno i nuovi priori Daniela Marongiu e Giovanni Farina. Alle 7, santa messa dei pellegrini cui seguirà alle 11 la messa dei priori celebrata dal vescovo monsignor Antonello Mura e sarà animata dal Coro Amici del Folklore di Nuoro. Alle 16 e alle 17 saranno celebrate le messe presiedute da don Andrea Biancu parroco di Orune e don Antonio Cosseddu parroco di Lula. Animerà la messa delle 17 il coro Lizera di Orune. In occasione della manifestazione di Autunno in Barbagia che a Lula si concluderà domenica, nel santuario saranno officiate due messe, alle 11 e alle 17.

