Pellegrinaggio mariano fino al santuario di Gonare 

I devoti nuoresi rinnovano il pellegrinaggio alla Madonna di Gonare percorrendo a piedi l’itinerario dalla città fino alla vetta del colle. L’appuntamento è in programma il 6 aprile, con raduno alle 5.30 nella chiesa di San Paolo. Alle 5.45 è prevista la partenza dei pellegrini e a mezzogiorno la messa celebrata nella chiesetta in cima al monte tra Sarule e Orani. Il pellegrinaggio ha per titolo “Sulla strada … la speranza”.

Durante il percorso saranno proposti alcuni spunti di meditazione e di preghiera. L’organizzazione dell’evento, ormai consolidato negli anni, è a cura della comunità dei “Foulards blancs”, dei movimenti Masci e Agesci.

