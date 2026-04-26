Pellegrinaggio diocesano in onore della patrona  

Per la Diocesi di Lanusei è stato il giorno della festa più grande. Ieri, la comunità ha celebrato la sua patrona, la Vergine Maria, con il pellegrinaggio verso il santuario della Madonna d’Ogliastra. Il corteo si è snodato alle 16.30 dalla cattedrale di Santa Maria Maddalena (raggiunta poco prima da una parte di devoti reduce dal percorso inverso).

All’arrivo, il vescovo, monsignor Antonello Mura, ha presieduto la messa solenne insieme ai sacerdoti diocesani, con il rinnovo dell’atto di affidamento a Maria. Due settimane dopo l’ordinazione sacerdotale di don Paolo Balzano e don Antonio Carta, il santuario ha accolto ancora una folla di fedeli, confermando lo stato di buona salute del movimento cattolico in una Diocesi che festeggia il 202esimo anno della sua fondazione.

Nella sua omelia, il vescovo ha esortato i fedeli a non abbattersi mai, neppure davanti alle difficoltà più aspre, e invitato tutti a trovare speranza e forza nella Vergine: «Anche noi siamo chiamati a rimanere dritti, come Maria di fronte alla croce, in qualunque circostanza della vita». Rivolgendosi ai pellegrini, monsignor Mura ha ricordato che l’occasione di incontro annuale al santuario deve essere un momento di «riflessione importante». E ha rassicurato i fedeli, assorti in preghiera: «Chiedo che la Madonna ci aiuti a ritrovare il nostro ruolo nella vita. È bello identificarci in Maria, che perde un figlio, ma trova amore nel discepolo: questa è la Chiesa che Gesù ha pensato, dove lei è madre e noi siamo i suoi figli».

La solennità di ieri è tra le più sentite e attese dai fedeli delle trentaquattro parrocchie della zona e, ogni anno, richiama a Lanusei giovani e adulti che si riuniscono in preghiera insieme all’intero clero, reduce dalla consacrazione dei due presbiteri di Lanusei e Jerzu, per venerare la madre di Gesù Cristo.

«Ciascuno di noi - ha aggiunto il presule - colga come un dono queste parole: ecco tua madre, prendila con te, nella tua casa, nella tua famiglia nella tua vita. Maria sa che Gesù non ci perde di vista: lei ci crede, crediamoci anche noi».

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