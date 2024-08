Pellegrinaggio all’alba per l’Assunta 

Il pellegrinaggio di fede è iniziato all’alba di ieri con il raduno al Centro Caritas di Tortolì. Scarpe e abbigliamento sportivi, alcune decine di fedeli si sono messe in marcia alle 5.30 dirigendosi a piedi verso la spiaggia della Capannina. Prima tappa del percorso con capolinea Santa Maria Navarrese, dove da martedì pomeriggio sono in corso i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta, patrona della frazione di Baunei.

Qualche tappa rigenerante all’ombra delle pinete, lungo il tracciato, per combattere la calura che si faceva largo già alle prime ore del giorno. Intorno alle 8 l’arrivo a Santa Maria Navarrese e alle 9.30 monsignor Antonello Mura ha celebrato la messa nella chiesa intitolata alla Madonna, il tempio sacro più antico della diocesi di Lanusei la cui edificazione risale all’undicesimo secolo. Terminata la funzione religiosa, il gruppo di fedeli è rientrato a Tortolì.