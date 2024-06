Pellegrinaggi di fede e tintarella 

Una serie di pellegrinaggi attraverso il mare, tanto originali quanto suggestivi, dall’isola di Maddalena verso quelle minori del Parco Nazionale. Una tradizione che va avanti ormai da un quarto di secolo per celebrare una natura unica, incontaminata e pregiata, ricca di endemismi a mare e a terra. Per chi ha fede, la mano e la realizzazione di un capolavoro da parte del Creatore. Non a caso l’ex parroco di La Maddalena don Domenico Degortes, ideatore dell’iniziativa, chiamò i pellegrinaggi “Nelle cattedrali del Creato”. E il suo successore, don Andrea Domanski, fin dall’inizio del mandato ha continuato la tradizione.

L’incanto

«Con quella espressione si vuole sottolineare la straordinaria bellezza delle nostre Isole, che ci invita ad elevare lo spirito, dal creato al Creatore, e a riconoscere i suoi segni, disseminati in questo ambiente», afferma l’attuale parroco. «Il pellegrinaggio mette in evidenza la nostra condizione umana, in cammino verso, Qualcuno, che ci accompagna su questa strada, lasciando tanti segni della Sua presenza». Pellegrinaggi che, quest’estate, si svolgeranno il 12 luglio a Spargi; il 25 o 29 luglio a Lavezzi, in Corsica; a Ferragosto a Santa Maria; il 29 agosto a Budelli e l’ultimo, il 12 settembre, a Santo Stefano.

In mare

Ciascuno di questi partirà dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, nell’isola madre, con imbarco su una navetta noleggiata. Ogni pellegrinaggio prevede opportuni momenti di sosta in spiaggia, per prendere il sole e fare il bagno e, naturalmente, momenti spirituali che terminano con la messa, celebrata dal sacerdote accompagnatore, presso cappelle, ruderi di antichi monasteri e croci issate in tempi vicini e lontani. Ognuno di questi eventi, spirituali-balneari, ripercorre un po’ la storia di queste isole, poste tra le Bocche di Bonifacio, dalle coste e degli interni modellati dal mare e dal vento nel corso dei millenni e vissute stabilmente o occasionalmente.

Le gemme

Di particolare interesse, anche dal punto di vista storico, appaiono due di questi pellegrinaggi, a Lavezzi e a Santa Maria. Nell’isola francese si visita il cimitero che raccoglie le spoglie di circa 700 legionari, morti nell’affondamento, nel 1855, a causa di una tempesta, della Sémillante, fregata francese diretta in Crimea. Precedente di alcuni secoli è un piccolo monastero, del quale ormai non rimangono che i ruderi. L’arcipelago, per secoli pressoché disabitato, nel Medioevo (verso il 1250) conobbe infatti una fioritura di spiritualità con la presenza di tre comunità religiose di eremiti o monaci benedettini. Una a Lavezzi, l’altra a Santa Maria ed un’altra ancora a Maddalena (dall’incerta ubicazione). Il rudere di Lavezzi, all’ombra del quale verrà celebrata la messa, è quello meglio conservato: in mezzo a enormi rocce granitiche, restano in piedi le mura dell’antica chiesa. L’altra comunità, di Santa Maria in Budelli, era nell’omonima isola. Una casa, nell’800, fu costruita sui ruderi del piccolo monastero benedettino. Al priore di quella comunità, Papa Innocenzo IV affidò il compito (nel 1243) di togliere la scomunica alla giudicessa di Torres e Gallura, Adelasia, che aveva sposato il re Enzo, figlio naturale dell’imperatore Federico II. Un compito questo che denota l’importanza di quel monastero, nella vita religiosa e politica del Nord Sardegna del tempo. Quelle comunità religiose scomparvero dalle isole nel XVI secolo, per le incursioni musulmane.

RIPRODUZIONE RISERVATA