Pellacani, un’altra medaglia Quadarella, 4° posto e record 

Singapore. Il bronzo della bravissima Pellacani, bronzo dal trampolino 3 metri nei tuffi, illumina ai mondiali di Singapore un sabato senza medaglie in vasca per l'Italia del nuoto, ma con tre quarti posti.

In vasca

Brilla quello di Simona Quadarella che negli 800 stile firma il nuovo primato europeo che resisteva dal 2008. Ai piedi del podio anche Lorenzo Deplano nei 50 stile e la staffetta 4x100 stile mista. Oggi cala il sipario sulla competizione iridata e l'Italia si affida a Benedetta Pilato e Anita Bottazzo che hanno staccato il pass per la finale dei 50 rana, mentre è la prima delle eliminata Sara Curtis nei 50 stile. Dopo l'argento (con primato europeo) nei 1500, Quadarella negli 800 è quarta con un altro record europeo (8'12”81) in una gara pazzesca: prima Katie Ledecky in 8'05"62, seconda Lami Pallister col record dell'Oceania in 8'05”98, terza la canadese Summer McIntosh in 8'07"29. Leonardo Deplano è quarto nei 50 stile libero a 6 centesimi dal bronzo dello statunitense Jack Alexy. Quarta anche la staffetta 4x100 stile mista: Manuel Frigo, Carlos D'Ambrosio, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci nuotano il record italiano 3'21"48 a 13 centesimi dalla Francia terza. Silvia Di Pietro è settima nei 50 farfalla mentre Thomas Ceccon chiude 8° i 100 vinti con record europeo dal francese Maxime Grousset.

Trampolino felice

Un bronzo, dietro solo alle cinesi. Per Chiara Pellacani l'acqua di Singapore è un talismano per la storia: la 22enne tuffatrice romana fa tris ai mondiali, prendendosi nella penultima giornata di gare della rassegna iridata anche la medaglia da tre metri, dopo il terzo posto nel trampolino basso e l'impresa d'oro nel sincro misto con Matteo Santoro, arriva un altro bronzo di pregio. Solo Tania Cagnotto era riuscita a vincere tre medaglie in una sola edizione, a Kazan 2015 (oro da un metro e i bronzi da 3 metri individuale e misto). Con 323,20 punti Pellacani si piazza dietro alle cinesi Chen Yiwen (389) che aveva già vinto al mondiale di Fukuoka e Chen Ja (356,40). «Sono molto emozionata perché ci tenevo moltissimo», dice trattenendo a stento le lacrime la tuffatrice. «La inseguivo dal quarto posto di Parigi».

