Pelicot fra i decorati  con la Legion d’Onore 

Parigi. C’è anche Gisèle Pelicot, la donna violentata in stato di sottomissione chimica per 10 anni da uomini invitati dal marito, fra le personalità che oggi riceveranno all’Eliseo la Legion d’Onore, massima onorificenza francese, nel giorno della Festa nazionale del 14 luglio. Con lei, diventata uno dei simboli universalmente più noti delle battaglie femministe, riceveranno l’alto riconoscimento personalità come la storica Mona Ozouf e il musicista Pharrell Williams.

In totale, secondo quanto riportato dal Journal Officiel, la Legion d’Onore, creata nel 1802 da Napoleone Bonaparte, andrà a 589 persone «che si sono impegnate per l'interesse generale». I decorati si suddividono fra 497 cavalieri, 68 ufficiali, 18 commendatori, 4 Grandi ufficiali e 2 Gran Croci. Quest'ultimo, il riconoscimento di più alto livello, è stato attribuito alla storica Mona Azouf, specialista della Rivoluzione francese, della scuola della Repubblica e della laicità, oltre che all'ex presidente del Consiglio costituzionale con un passato nell'alpinismo, Pierre Mazeaud.

