Pegah Moshir Pour da Sanremo a Radiolina  

Dal palco di Sanremo a Radiolina: questa mattina l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour (foto) sarà ospite di Maria Francesca Chiappe a “Caffè corretto”, il programma di informazione in onda alle 8,30. Si parlerà della rivoluzione pacifica dei giovani iraniani e anche della situazione delle donne afgane con la principessa Soraya dell’Afganistan, figlia del re in esilio, e l’inviata di guerra Gaja Pellegrini Bettoli. Tra gli ospiti la ex Nazionale di ginnastica Silvia Pietrangeli e la scrittrice Ilaria Bonuccelli.