Pedro entra e salva la Lazio 

Lazio (4-2-3-1) : Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella (26' st Vecino), Isaksen (26' st Tchaouna), Dia (12' st Pedro), Zaccagni (26' st Noslin), Castellanos. In panchina Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic. All. Baroni.

Parma (3-5-2) : Suzuki, Delprato, Leoni, Valenti, Ondrejka (26' st Man), Sohm, Keita, Hainaut (26' st Balogh), Valeri (43' st Lovik), Pellegrino (15' st Djuric), Bonny (15' st Hernani). In panchina Corvi, Marcone, Circati, Haj, Camara, Plicco, Almqvist. All. Chivu.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : 3’ pt e 1’ st Ondrejka, 35' st e 40' st Pedro.

Roma. Serviva una vittoria alla Lazio, ma contro il Parma arriva solo un pareggio che rischia di pesare come un macigno sulle ambizioni della squadra di Baroni. E che, a fine campionato, potrebbe rappresentare la differenza tra l'ingresso in Europa e una stagione senza coppe. Per la squadra di Chivu il pari dell'Olimpico è invece (con qualche rimpianto) un passo in avanti verso la salvezza con sette punti di vantaggio da gestire a quattro giornate dal termine sul Venezia terzultimo.

Per i biancocelesti, però, arriva subito la doccia fredda con Ondrejka che, lasciato troppo solo, buca centralmente la difesa di casa trovando il vantaggio che porta avanti il Parma. La Lazio non riesce a reagire, la squadra di Baroni appare spuntata rispetto alle ultime uscite. Il più intraprendente è Castellanos che trova anche il gol del pareggio in spaccata, ma in posizione di fuorigioco.

Il pubblico fischia la fine del primo tempo ma l'inizio della ripresa è ancora peggiore per i biancocelesti. È dolcissimo per Ondrejka che, dopo aver vinto un rimpallo, trova l'incrocio di destro raddoppiando. Il Parma è padrone del campo, Pellegrino si divora il tris a tu per tu con Mandas esaltando le doti del portiere biancoceleste. Baroni cerca la scossa inserendo Pedro per Dia e la mossa del tecnico porta i risultati sperati. Proprio quando l'Olimpico, tra cori di contestazione al presidente e fischi ai subentrati Noslin e Tchaouna per gli errori dal dischetto in Europa League, cominciava a sentire odore di sconfitta ecco il gol di Pedro, bravo a spedire il sinistro sotto la traversa riaprendo i giochi. La rete segnata accende la Lazio, lo spagnolo sale in cattedra e sigla anche il raddoppio, stavolta di testa fissando il punteggio sul 2-2 finale che evita la sconfitta ma rischia di lasciare rimpianti a fine stagione.

