Pedro Almodovar: «Perché dico sì all’eutanasia» 

Mostra del Cinema di Venezia il giorno dopo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si congratula con Pedro Almodovar, «grande tra i grandi, orgoglio per il cinema spagnolo». E lui, 74 anni e 2 Premi Oscar e una vita vissuta raccontando attraverso i suoi film i cambiamenti epocali della Spagna con la fine del regime di Franco e la movida degli anni '80, si è rimesso in gioco di nuovo andando in America per il primo film in inglese, con due divine come Tilda Swinton e Julianne Moore e un tema forte come l'eutanasia. E adesso torna a casa con il Leone d'oro di Venezia 81 per “La stanza accanto”.

«Sono emozionato, non pensavo di vincere. Credo che non potrò vivere più senza questo Leone accanto», ha detto il regista. «Questo premio mi ha fatto piacere, non era scontato perché ho visto alcuni film del festival, e vorrei vederli tutti, ma posso dire che è stata un'edizione speciale».

“La stanza accanto” parla di problemi attuali, come l'eutanasia, ma è anche la storia di due donne che si parlano in un mondo agonizzante ma in un modo asciutto rispetto al cinema palpitante e melodrammatico di Almodovar. «Da ragazzo ho fatto film pazzi! Ma questa volta non volevo forme di sentimentalismo proprio per gli argomenti trattati: volevo fare un film profondo e austero alla luce della tematica espressa e la vitalità del personaggio di Martha, interpretato da Tilda Swinton, che prende la decisione di togliersi la vita da malata terminale attraverso un atto consapevole. Che i governi trovino il modo di rendere l’eutanasia possibile».

