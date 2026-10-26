Pedro Almodovar: «La parola fine non esiste» 

Non sopporta che i romanzi che ama finiscano. E così li riscrive, ne altera le trame, ruba le parole degli autori prediletti e si mette in viaggio alla ricerca di nuove storie. È Flavio Guijarro, protagonista di “El hombre que solo escribia en los aviones” (“L'uomo che scriveva soltanto sugli aerei”), il personaggio con quale Pedro Almodovar, il maestro spagnolo del cinema e autore di una filmografia premiata in tutto il mondo, firma il suo esordio nella narrativa. Il libro di 256 pagine, in uscita in Spagna il 29 ottobre da Reservoir Books - marchio di Penguin Random House – porta sulla pagina una delle ossessioni più profonde del cineasta: il potere della finzione di reinventare la realtà.

«La buona fiction deve essere eterna», afferma Almodovar, spiegando il fascino della fan-fiction, pratica con cui i lettori e spettatori prolungano le storie e gli universi narrativi che amano. «Mi piace questa fertilità che nasce dall’amore per un libro o un film che non vuoi che finiscano», assicura. Più che una storia lineare, un vorticoso gioco di specchi fra vita e invenzione, memoria e immaginazione, lettura e scrittura. «Impossibile da ridurre a una sinossi», avverte l'editore, descrivendola come un’opera libera, indipendente, insolita e sfacciata, in cui il desiderio non è soltanto quello carnale, ma soprattutto quello per la parola scritta.

Due grandi storie d'amore attraversano il racconto, insieme a una moltitudine di narrazioni, che si aprono come in una matrioska russa. Flavio Guijarro è un uomo dalle mille vocazioni, è stato disegnatore, musicista, designer, studente di psicologia, attore e cameriere. Ma la sua vera passione-ossessione è la letteratura. Ride Almodovar: «Il lusso è non mettere la parola fine».

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