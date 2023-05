Pedro Almodovar: «I miei pistoleri fanno l’amore» 

Le risposte di Johnny Depp, la sua versione nel rapporto con i media sotto i cui riflettori è stato per mesi per il processo contro l'ex moglie Amber Heard, gli aneddoti della Palma d'oro d'onore Michael Douglas sugli scandali a Cannes per le scene di sesso di “Basic Instinct”, il western glam di Pedro Almodovar con i due pistoleri che prima fanno l'amore e poi rifanno il letto: concorso a parte (con “Monster” del giapponese Kore-eda e “Le Retour” della francese Catherine Corsini) sono stati loro i tre protagonisti della giornata del Festival di Cannes che ha preso il via dopo l'apertura di martedì con il fuori concorso “Jeanne du Barry” di Maiwenn.

C'era grande attesa per “Strange way of life”, il cortometraggio di Almodovar, il suo primo western e infatti è una storia originale, una storia di pistoleri “a modo mio”, come ha spiegato, «dove due uomini pensano che amarsi potrebbe voler dire proteggersi e invecchiare insieme». Girato nel sud della Spagna, racconta la storia di Silva (Pedro Pascal), un allevatore molto macho che attraversa il deserto che lo separa da Bitter Creek per andare a trovare lo sceriffo Jake (Ethan Hawke). Tra loro è subito ritorno di fiamma, cena romantica, sguardi espliciti e poi scatta una notte d'amore. Lo strano stile di vita a cui fa riferimento il titolo allude allo stupendo fado di Amalia Rodrigues, il cui testo indica come non esiste un'esistenza più strana di quella che si vive voltando le spalle ai propri desideri. «Volete sapere una cosa che non ha nessun altro western tranne il mio? Avete mai visto in un western due pistoleri fare il letto insieme?», ha scherzato il regista spagnolo davanti alla sala strapiena e tra cui sedeva un'attenta Catherine Deneuve.

L'onda dei ricordi è stata invece il leit motiv della masterclass di Michael Douglas: il rapporto con il padre Kirk, l'Oscar per “Wall Street” e «le facce degli spettatori alla prima di “Basic Instinct” qui a Cannes».

E Johnny Depp? «La maggior parte di quello che è stato detto sul mio divorzio è una fiction orribile, una narrazione distorta, ha detto l'ex pirata dei Caraibi diventato re Luigi XV. Un ritorno? «Ma quale ritorno, non ero andato da nessuna parte».

