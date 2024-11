Pedro al 92’ regala alla Lazio il primato solitario 

Lazio 2

Porto 1

Lazio (4-2-3-1) : Mandas; Marusic, Gigot (22' st Gila), Romagnoli, Nuno Tavares (43' st Pellegrini), Guendouzi, Vecino, Tchaouna (22' st Rovella), Pedro, Zaccagni (26' st Isaksen), Castellanos (22' st Dia). In panchina Provedel, Furlanetto, Lazzari, Dele- Bashiru. All.: Marco Baroni

Porto (4-2-3-1) : Diogo Costa, Martim Fernandes (16' st Joao Mario), Nehuen Perez, Djalò, Francisco Moura, Varela (16' st Nico Gonzalez), Eustaquio, Fabio Vieira (39' st Andrè Franco), Namaso (16' st Pepe), Galeno, Samu (31' st Gul). In panchina Claudio Ramos, Otavio, Vasco Sousa, Fran Navarro, Goncalo Borges, Rodrigo Mora, Ze Pedro. All. Vitor Bruno

Arbitro : Kabakov (Bulgaria)

Reti : 50' pt Romagnoli, 21' st Eustaquio, 46' st Pedro

Roma. Il poker è servito. La Lazio fa quattro su quattro battendo (2-1) il Porto e prenota un posto negli ottavi di Europa League. Al fischio finale i biancocelesti possono sorridere non solo per la rete di Pedro, ancora una volta uomo della provvidenza a tempo quasi scaduto per un 2-1 che vanifica il pari di Eustaquio arrivato dopo il vantaggio firmato Romagnoli, ma anche per aver mantenuto il primo posto in classifica, unica a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Il match è equilibrato da subito, nessuna delle due pensa a difendersi e a beneficiarne è lo spettacolo. La Lazio rischia e trova il gol nel recupero del 1° tempo su calcio d'angolo: Castellanos fa da sponda e Romagnoli insacca di testa. Nella ripresa il Porto cerca il pareggio con insistenza e lo trova al 20°, quando Galeno serve Eustaquio che, di piatto, batte Mandas. La rete sblocca la ripresa, Vecino sfiora di testa il raddoppio immediato, Baroni prova a vincerla inserendo Dia e Isaksen in avanti, ma l'uomo giusto al momento giusto è ancora una volta Pedro con l'ex Barcellona che si fa trovare in area sul cross di Isaksen, beffa Diogo Costa e fa volare i biancocelesti a tempo praticamente scaduto.

