Pedrazzini ne compie 55: cerco di lavorare e divertirmi 

La sua longevità sportiva è conclamata, ma non smetterà mai di stupire. Ieri l’highlander del basket sardo Maurizio Pedrazzini ha spento 55 candeline. E lo ha fatto, neanche a dirlo, da giocatore in piena attività. Uno dei migliori, numeri alla mano, del campionato di Serie C. In questa stagione contribuisce alla causa della Pisano Arredamenti Quartu con 12,6 punti di media, e nell’ultima vittoria contro la Dinamo B ne ha infilati addirittura 23, surclassando per energia e voglia dei ragazzi addirittura più giovani di alcuni dei suoi 5 figli.

Parla Pedro

«Non c’è un particolare segreto dietro la mia longevità», spiega “Pedro”, come lo chiamano tutti, «cerco di lavorare dal punto di vista fisico, ma soprattutto di divertirmi». Il Dna ci ha comunque messo lo zampino: nonna Claudia Testoni è stata campionessa europea negli 80 metri, papà Alberto una colonna del Brill. «I geni erano sicuramente buoni», scherza, «ma ciò che ho ricevuto in dote da loro è stata soprattutto la giusta mentalità verso lo sport». Già in questa stagione Pedrazzini potrebbe insediarsi all’ottavo posto assoluto nella classifica dei cestisti con più punti realizzati nei campionati italiani, scalzando un mostro sacro del calibro di Oscar Schmidt. All’obiettivo mancano 168 punti: «Questa prospettiva mi fa piacere, ma gli attribuisco il giusto valore», dice, «il peso specifico dei canestri di Oscar, realizzati in Serie A, e i miei, per lo più in B e C, non può essere messo sullo stesso piano». Il petto si gonfia d’orgoglio in misura ben maggiore quando si parla della figlia Viola, che domenica scorsa ha esordito in Serie B con Il Gabbiano: «Da papà è stato un momento molto emozionante», rivela, «mia figlia vive il basket con tanto entusiasmo».

I ricordi

L’album dei ricordi più ricchissimo, da Cagliari a Sassari, passando per Gorizia, Udine e Firenze. Ma a farla da padrone, curiosamente, sono gli anni più recenti: «La società alla quale sono rimasto più legato è proprio la Ferrini», sottolinea, «qui ho trovato tanti amici. Non solo nel club, ma anche tra i compagni di squadra». A far scoccare la scintilla, invece, fu Piero Rigucci, il maestro per eccellenza del basket cagliaritano: «Mi ha insegnato tutti i fondamentali, gli devo tanto. È l’allenatore che ho amato di più». Di smettere ancora non se ne parla. O forse sì: «Il ritiro potrebbe non essere lontano. Gli acciacchi iniziano a farsi sentire. Cosa farò dopo il basket? Di certo non l’allenatore», conclude, «non avrei la pazienza. Mi piacerebbe restare in questo mondo, ma solo da tifoso».



