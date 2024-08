Pedras et Sonus oggi si sdoppia: Mogoro e Cabras  

Stasera, ultimo appuntamento della VII edizione del Pedras et Sonus Jazz Festival diretto da Zoe Pia. Alle 19 nel palcoscenico naturale della chiesa della Madonna di Cracaxia, l’incantevole edificio sacro di origine medievale immerso nella campagna di Mogoro, ci sarà Ernesto Marciante, cantautore jazz e pianista siracusano, dal 2014 componente del gruppo contemporary di sette voci cappella SeiOttavi, che sta conquistando tutti con le sue doti canore al limite della perfezione.

La settima e ultima giornata prenderà il via con il matinée al Jatzilleri al Funtana Meiga, nella frazione di Cabras, con il giovane cantautore siciliano Ex Polvere che presenta a Pedras et Sonus 2024 il suo primo Ep dal titolo “Essere al mondo”: un disco di anarchia sentimentale e canzoni di storie comuni diventate molto speciali.

Al Nuraghe Cuccurada si potrà inoltre ancora visitare fino a domani, a partire dalle 19.30 la mostra “Nerisonanti” dell’artista emiliano Luca Zarattini, a cura di Chiara Manca, e sonorizzazione live al tramonto nel cortile della sala espositiva a cura di Mebitek. Le opere, sculture sonanti composte da ceramiche innestate con strumenti musicali a fiato funzionanti, raccontano la poetica di Zarattini e creano un percorso multisensoriale immersivo nel suo immaginario.

