Pedras et Sonus, oggi il via a Mogoro 

Parte oggi a Mogoro, Pedras et Sonus 2026, il festival ideato e diretto da Zoe Pia che fino a domenica 23 agosto costruirà tra Mogoro, Sini e Orosei un percorso nel quale jazz, letteratura, teatro, arti performative, archeologia e paesaggio diventano parti di un unico progetto culturale. L’edizione 2026 conferma il dialogo tra il Pedras et Sonus Jazz Festival e la seconda edizione del Festival Letterario “Le parole incontrano la musica”, riunendo artisti italiani e internazionali attorno a un filo conduttore dedicato alla libertà di scelta, alla memoria e alla possibilità di osservare la realtà da prospettive differenti. A dare forma al programma saranno, tra gli altri, Valentina Abha Lo Surdo, Grazia Dentoni, Andy ed Eugene dei Bluvertigo, Erica Mou, Ada Montellanico, Lorenzo Braina, Edoardo Mantega, il Daniel Karlsson Trio, i Nugara, Tobia Bondesan, A Bad Day con Sara Ardizzoni ed Egle Sommacal, Marco Farris & Blues Harp Storm Band e i Cocoa Thrill, fino al concerto conclusivo Indindara, con Zoe Pia e i Tenores di Orosei "Antoni Milia".

L’apertura

La prima giornata entrerà immediatamente nel cuore del progetto culturale di questa edizione. Stasera, dalle 21, nel Sagrato della Chiesa della Madonna del Carmine, sarà Valentina Abha Lo Surdo, giornalista, autrice e conduttrice radiotelevisiva, ad aprire il programma con “Guida a un”isola eretica”, itinerario narrativo ispirato a Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell'isola che non si vede di Michela Murgia.Tra letture, racconto e riflessioni, l’appuntamento renderà omaggio a un'autrice che ha saputo raccontare una Sardegna libera dagli stereotipi, interrogando il presente attraverso la profondità della propria storia e della propria identità. Un viaggio nella complessità dell'isola e nelle sue trasformazioni, nel quale la letteratura diventa strumento per costruire nuovi punti di osservazione.

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