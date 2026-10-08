“Pedras et Sonus” con i Capabrò dal vivo 

Dalla sperimentazione sonora alla canzone d'autore, dalle tradizioni musicali del Mediterraneo al rock, alla teatralità e all'ironia. Dopo le giornate dedicate al dialogo tra Sardegna e Catalogna, l’edizione autunnale di “Pedras et Sonus” proseguirà oggi con un appuntamento che porterà il festival diretto da Zoe Pia (nella foto) dentro uno dei luoghi della socialità di Mogoro. Alle 19 il Caffè Gitano ospiterà i Capabrò (biglietto 7,50 euro offerto dal locale), trio cantautorock marchigiano vincitore del Premio Voci per la Libertà 2026 – Amnesty Emergenti, nell’ambito dei “Jatzilleri”, la formula con cui la manifestazione estende la propria proposta musicale ai locali e agli spazi informali del territorio.

La presenza dei Capabrò allargherà ulteriormente il perimetro di un festival che ha scelto di non identificarsi esclusivamente con un genere musicale, ma di costruire occasioni di confronto tra linguaggi, esperienze artistiche e pubblici differenti. Il trio porterà a Mogoro una proposta nella quale la scrittura cantautorale incontra l'energia del rock, mentre teatralità e ironia diventano elementi della stessa espressione musicale. Una direzione che si inserisce nel percorso di “Pedras et Sonus”, dove l'improvvisazione, la ricerca e il rapporto con le tradizioni convivono con una costante apertura verso altre forme di racconto. La programmazione in bassa stagione assume inoltre una funzione esplicita di destagionalizzazione, mettendo in relazione ricerca artistica, patrimonio culturale, artigianato, antropologia, danza e paesaggio.

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