Pedras et Sonus, a Mogoro con Zoe Pia si va (ben) oltre i confini del jazz 

Tutto pronto per l’avvio questa notte a Mogoro l’edizione estiva del Pedras et Sonus Jazz Festival 2025 con la direzione artistica della clarinettista Zoe Pia. Tra i protagonisti di quest’anno Andrina Bollinger, Arthur Hnatek, Irene Loche con il suo progetto Keep Walking, la danzatrice acrobatica Carmen Perfetto, il trio Radici guidato da Ada Montellanico con Simone Graziano e Filippo Vignato, il polistrumentista Andrea Sanna, il giovane sassofonista Elias Lapia, il cantautore Giovanni Segreti Bruno, l’artista visivo e sonoro Mebitek, e uno degli eventi centrali dell’intero cartellone: il concerto solista di Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz.

Il via

Si parte oggi, alle 21, con “Note per la Palestina”: un’apertura nel segno dell’impegno politico e della spiritualità sonora con Zoe Pia e Fawzi Ismail, presidente dell’associazione Amicizia Sardegna Palestina. Il sagrato della chiesa della Madonna del Carmine accoglierà, a partire dalle 21.30, la performance “Filastin”, ideata da Pia insieme alla drammaturga Virginia Garau del Teatro Tragodia. Il reading, scritto da Maria Cristina Ariu, aprirà il festival con un forte messaggio dedicato alla Palestina e all’umanità, tema cardine dell’intera ottava edizione. La serata proseguirà alle 22 con la performance del duo formato dalla cantante e performer svizzera Andrina Bollinger e dal batterista Arthur Hnatek.

Domani, alle 21.30 Andrea Sanna aprirà la seconda giornata con “Ouroboros”, una performance che trasforma il gesto musicale in esperienza ipnotica. A seguire, alle 22, salirà sul palco la chitarrista Irene Loche con la sua band, per dare voce a un blues intimo e mediterraneo, intriso di radici, identità e suono contemporaneo. Ma la notte non finirà sul sagrato: alle 23, nel cuore pulsante del paese, prenderà il via il primo appuntamento con Jatzilleri, il format che trasforma i locali di Mogoro in jazz club alla sarda. Il Tunnel diventerà così teatro di un concerto crudo e diretto, affidato all’armonicista Marco Farris e al duo Sessioninblues.

Martedì e mercoledì

Martedì notte protagonista del festival sarà la danza acrobatica di Carmen Perfetto con “Sardinian Stones” e il progetto originale “Atlantidei” di Pia con l’ensemble EIC, seguito dal dopoconcerto dei The Corners al Baradeo Café. Il giorno successivo, il 20 agosto, Elias Lapia suonerà al tramonto al Nuraghe Cuccurada prima del concerto Radici di Ada Montellanico con Simone Graziano e Filippo Vignato, mentre la serata si chiuderà al Caffè Gitano con il cantautore Giovanni Bruno Segreti. Il 21 agosto spazio alla sperimentazione con Mebitek e Cristiano Godano sul sagrato della Chiesa, preceduti da un Jatzilleri al Bar Cuccurada con Elias Lapia e Antonio Floris.

In trasferta

La penultima giornata, il 22, porterà il festival a Domusnovas nella Grotta di San Giovanni per Ostinato, solo di contrabbasso ed elettronica di Paolo Damiani.

Infine, il 23 agosto il festival vivrà il suo atto conclusivo con Matteo Carta e Matteo Guidarini nella Chiesa di Sant’Elena a Gonnosnò e con un appuntamento speciale del format Jatzilleri a Cagliari, al Ruja Osteria e Tradizioni, per una chiusura travolgente tra latin jazz, convivialità e contaminazioni sonore con il quartetto di Enrico Antonio Locci. (red. spet.)

