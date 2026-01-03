Pedra Longa, rocce sotto attacco 

Dopo i quattordici escursionisti stranieri, francesi e tedeschi, identificati e sanzionati il 30 dicembre per aver installato alcuni cavi lunghi centinaia di metri nel canalone tra Punta Giràdili e Fòrrola, a nord di Pedra Longa, l’anno nuovo si è aperto ieri a Baunei con altri escursionisti, sempre stranieri, identificati dagli agenti della Forestale, stavolta a Pedra Longa, sempre per l’installazione di cavi utilizzati per evoluzioni acrobatiche da immortalare in video da pubblicare sui social network.

Si tratta di un piccolo gruppo, quattro escursionisti in tutto, di arrampicatori provenienti dalla Repubblica Ceca che ieri, con le loro evoluzioni tipiche di una pratica acrobatica detta “slackline” (dal nome della fettuccia di poliestere o kevlar utilizzata per tali evoluzioni), hanno attirato l’attenzione di centinaia di turisti che approfittando della bella giornata di sole hanno deciso di raggiungere il piazzale di Pedra Longa, ai piedi della famosa guglia calcarea alta 128 metri, per scattare qualche foto ricordo degli ultimi giorni di festività natalizie prima che l’Epifania tutte le feste si porti via.

L’intervento degli agenti della Forestale della stazione di Baunei ha interrotto i momenti acrobatico-ludici dei giovani cechi, con a seguire tutti gli accertamenti del caso. «È ormai un fenomeno sociale figlio dei tempi – spiega Paolo Mura, comandante dei barracelli di Baunei, che sempre più spesso si trovano ad aver a che fare con simili situazioni – e sorprende il fatto che questi turisti non si rendano conto del danno che in certi casi arrecano alla flora e all’avifauna di un luogo così delicato come il territorio di Baunei, che per larga parte rientra in un Sic fra i più importanti della Sardegna, ed è chiaro che dal punto di vista normativo bisognerà essere sempre più precisi nel definire tutte le attività sanzionabili in luoghi del genere».

Anche per il sindaco Stefano Monni, che in pochi giorni si trova a dover commentare due azioni che poco hanno a che fare con la fruizione sostenibile delle bellezze naturali del selvaggio territorio baunese sospeso tra mare e montagna, si tratta di un fenomeno da arginare al più presto. «Fa pensare il fatto che queste persone che da noi si sentono libere di fare ciò che vogliono, dichiarano spesso che nelle loro nazioni di origine non avrebbero mai posto in essere attività non autorizzate dagli enti competenti – sottolinea il sindaco Monni – e il Supramonte ha un cuore così grande da poter accogliere tutti coloro che lo vivono e lo visitano, però pretendiamo il rispetto delle regole, poste a tutela della salvaguardia dei luoghi e della sicurezza delle persone e ringrazio tutti coloro che vigilano su queste regole».

