Pedopornografia online, un sardo arrestato 

Catania . Un quarantunenne di Domusnovas agli arresti domiciliari e due uomini denunciati nel Nuorese e nell’Oristanese. Provvedimenti scattati nell’ambito della maxi operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Catania. Un’indagine che ha coinvolto 54 città in Italia, con 115 perquisizioni e 34 persone arrestate con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Una rete diffusa in tutto il Paese, dalla Lombardia all’Abruzzo, dalla Campania alla Calabria, dalla Sicilia alla Sardegna.

«Ignobile commercio»

Gli agenti hanno sequestrato supporti informatici, computer, smartphone e hard disk e recuperato migliaia di file con video e immagini di minori. I destinatari del provvedimento emesso dal gip sono tutti uomini, persone di varie estrazioni sociali che hanno un’età compresa tra i 21 e i 59 anni. Due delle trentaquattro persone arrestate avevano immagini e video autoprodotti con abusi su minorenni. Le vittime sono state identificate dalla polizia postale di Catania, diretta da Marcello La Bella. Il fenomeno della pedopornografia online, ha detto il procuratore Francesco Curcio, «è in crescita e va contrastato». Sarebbe necessario, ha aggiunto, «prevedere delle misure più incisive di carattere restrittivo nei confronti delle persone che fanno questo ignobile commercio». L’indagine ha svelato la presenza di “stanze” con chat pedopornografiche all’interno di un social network, non tra i più diffusi.

I minori da proteggere

«L’indagine tratta fatti enormemente gravi con migliaia di bambini che resteranno segnati da questi abusi», ha aggiunto il procuratore. «Ci sono vittime in tutto il mondo e tenteremo di individuarle per dare loro il sostegno necessario». «Si fa moltissimo a livello internazionale», per combattere la pedopornografia, ha detto il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli. «È un commercio che produce miliardi di euro in tutto il mondo. Dobbiamo pensare a questo come un fenomeno criminale che si nutre evidentemente di devianze e di criminalità individuale, ma che dietro prevede anche la presenza di organizzazioni criminali internazionali».

La collaborazione

Reti internazionali che possono essere stanate solo grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine di Paesi diversi. Si guarda per esempio a quanto emerso nell’ambito dell’operazione dell’Europol che ha arrestato 25 persone per la distribuzione online di contenuti pedopornografici generati dall’intelligenza artificiale, in una delle prime operazioni internazionali di questo tipo. Spiega l’agenzia di polizia europea con sede all’Aia: «È uno dei primi casi di pornografia infantile generata dall’Intelligenza artificiale, rendendo il compito degli investigatori particolarmente difficile a causa della mancanza di una legislazione nazionale riguardante questi crimini. Bisognerà sviluppare nuovi metodi e strumenti investigativi per affrontare queste nuove sfide».

RIPRODUZIONE RISERVATA