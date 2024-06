Pedopornografia, la rete dell’orrore 

CATANIA. Immagini raccapriccianti di abusi su minori. Erano nelle migliaia di file scoperti da agenti specializzati della polizia postale di Catania, nell’ambito di un’inchiesta per il contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla procura distrettuale.

Sotto inchiesta in 26

Le indagini sono culminate in una vasta operazione su tutto il territorio nazionale, denominata “Tabù”, che ha portato all’arresto di nove persone per detenzione e divulgazione di materiale pedoporpornografico. Per gli stessi reati sono indagate altre 26 persone, sottoposte a perquisizioni personali e informatiche. Eccetto qualche pregiudicato, la maggioranza di loro erano degli insospettabili di età compresa tra 30 e 65 anni, scolarizzati, la gran parte impiegati pubblici o privati. Tra loro anche un pensionato, con famiglia e una vita apparentemente irreprensibile. Uno degli indagati è stato trovato in possesso di una copia telematica della “Guida del pedofilo”.

Ardita: «Priorità»

«L’impegno nel contrasto a crimini come pedofilia e pedopornografia resta prioritario - ha commentato il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, titolare dell’inchiesta con la sostituta Anna Trinchillo - e lo dimostrano i risultati ottenuti, come quello di oggi, che sono merito anche dell’alta preparazione della polizia giudiziaria e dei sostituti procuratori del pool». Le indagini, coordinate dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della polizia postale, hanno preso avvio dall’attività di analisi su dispositivi elettronici sequestrati a un indagato, arrestato mesi fa per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, che contenevano anche una piattaforma di messaggistica con gruppi dediti allo scambio di immagini e video di abusi su bambini, alcuni dei quali piccolissimi. Indagini sono in corso per identificare le vittime. «In quelle foto in quei video, non dimentichiamolo - ha sottolineato don Di Noto, fondatore di Meter - ci sono dei bambini già abusati, a cui è stata negata l’infanzia e la bellezza della vita. Deturpati per sempre. Mi appello che al G7 ci possa essere un solo cenno per la gravità della pedocriminalità organizzata ormai a livello mondiale».

