Pedopornografia, carabiniere in cella 

Torino. C’è anche un carabiniere sardo, in servizio in un centro del sud-est dell’Isola, tra le tre persone arrestate nell’ambito di una maxi operazione di contrasto alla pedopornografia, condotta in tutta Italia dalla Polizia di Stato. Ieri sono state eseguite decine di perquisizioni, delegate dalla Procura della Repubblica di Torino, che ha avviato l’inchiesta: gli altri due arresti sono avvenuti nel Milanese e a Benevento. Uno di questi, specifica una nota diffusa dalla Polizia, ha riguardato un prelato. In tutto sono 32 le persone indagate, in tutta Italia: nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria sono stati coinvolti gli uffici della Polizia postale di Roma, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo, Catania, Bari, Venezia e Trieste.

Un “giustiziere”

L’operazione, denominata “La Croix” (la Croce) forse proprio per il coinvolgimento di un sacerdote, si è basata su oltre sei mesi di investigazioni del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, anche sotto copertura. Come spiega il comunicato, sono stati individuati vari soggetti «dediti alla divulgazione e pubblicizzazione di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori online». Per quanto riguarda il carabiniere sardo, di cui non è stata resa nota l’identità (così come degli altri arrestati e denunciati), nel suo computer sarebbero stati trovati circa 150mila file compromettenti: presumibilmente foto o video. L’uomo, già sospeso dall’Arma, è difeso dagli avvocati Giorgio Loi e Alessandro Mura: è comparso davanti alla giudice Giulia Tronci per l’interrogatorio di garanzia.

L’indagine

L’inchiesta si è concentrata, in particolare, sull'attività di un utente, interessato al materiale pedopornografico, che pubblicava su gruppi ristretti informazioni carpite nell'interazione con altre identità virtuali, come se svolgesse un improbabile ruolo di “giustiziere”. Gli utenti coinvolti nello scambio di materiale, con accorgimenti tecnici per restare anonimi, ottenevano contenuti illeciti di diversa natura, talvolta anche con vere e proprie violenze sessuali, e chattavano tra loro con molta discrezione per sondare l’interesse alle tematiche di abuso sessuale, con comunicazioni “in codice”. Gli indagati hanno diversa età, condizione lavorativa, ubicazione geografica: sono professionisti, operai, studenti. Alcuni, sottolineano amaramente gli investigatori, sono giovanissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA