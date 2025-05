Pedopornografia, arrestato un 38enne 

Avrebbe utilizzato la rete informatica dell’azienda multinazionale nella quale lavora per scaricare centinaia di file pedopornografici, con anche filmati che riprendono scene di sesso con bambini d’età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Per questo motivo, al termine di una lunga perquisizione sia domiciliare che nel luogo di lavoro, un operaio cagliaritano 38enne è stato arrestato dagli agenti della Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia. In alcuni suoi dispositivi di memoria sono stati recuperati 428 video proibiti. Oggi ricorre la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia ed è il decimo arresto dallo scorso anno (8 nel 2024 e 2 quest’anno) effettuato dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari.

Il blitz degli agenti

L’ordine di effettuare la perquisizione informatica è scattato nell’ambito di un’inchiesta della Procura assegnata alla sostituta procuratrice Diana Lecca, ma poi l’arresto in flagranza di reato è stato disposto dal pubblico ministero di turno Giangiacomo Pilia quando è stato informato del materiale vietato scoperto dagli agenti. Stando alle poche e sommarie informazioni sino ad ora trapelate sulla vicenda, il 38enne sarebbe finito nel mirino degli investigatori della Polposte, coordinati dal dirigente Francesco Greco, all’interno di una più vasta indagine che vede impegnate anche altre procure. Gli oltre 400 file con bambini abusati saranno ora condivisi con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) e con l’Icse dell’Interpol (International child sexual expoitation) così da scoprire nazionalità e identità delle piccole vittime.

L’arresto

L’operaio è stato arrestato su ordine del pm Pilia con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico e con l’aggravante dell’ingente quantità. Tutto il materiale vietato sarebbe stato conservato in degli hardisk o in alcune Ssd che i militari hanno sequestrato all’indagato, difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Ondradu. Concluse le formalità di rito, il 38enne è stato trasferito in carcere a Uta. Sabato mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giuseppe Pintori, per la convalida del provvedimento. Davanti al Gip l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La giornata nazionale

Oggi ricorre anche la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge 41 del 2009, che punta a sensibilizzare sulla lotta contro gli abusi nei confronti dei minori. Gli investigatori della Polizia Postale di Cagliari sono ormai da anni in prima fila nella lotta alla criminalità online che prende di mira i bambini: lo scorso anno, collaborando con gli agenti delle polizie di tutto il Mondo, sono riusciti ad arrestare otto persone che avevano detenuto o inviato immagini o filmati con minori ripresi in scene di sesso. L’arresto dell’operaio 38enne è il secondo di effettuato quest’anno.

