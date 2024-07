Pedoni, troppe strade pericolose 

Via Cadello, via Peretti, viale Poetto sono solo alcune strade macchiate dal sangue dei pedoni investiti da auto o moto. Una strage senza fine, che ricordiamo solo quando partecipiamo a un funerale o quando leggiamo sui giornali condanne per omicidio stradale. Troppo poco, anzi niente, per fermare una carneficina che non fa distinzioni di età, sesso o nazionalità. La morte del commercialista Giovanni Fanni, travolto con la famiglia venerdì scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza di via Tramontana, è solo l’ultima di tante che figli, moglie, parenti e amici dovranno piangere per sempre.

La mappa

Via Is Mirrionis, viale Diaz, viale Colombo, via Roma, via Santa Maria Chiara, via Del Canneto solo per citarne alcune. Troppo spesso le strade cittadine, soprattutto quelle con lunghi rettilinei, vengono scambiate per piste dove schiacciare l’acceleratore è lecito. Paradossalmente, le meno pericolose sono le più odiate dagli automobilisti, quelle dove sorgono i famigerati cantieri che mandano in tilt la circolazione.

Chi, non ancora pensionato umarell , volesse prendersi la briga di fermarsi di fronte alle strisce pedonali e registrare il comportamento di pedoni e automobilisti noterebbe la stessa scena in tutti gli attraversamenti pedonali cittadini. La costante è sempre e solo una: il cellulare. Chi guida è costantemente distratto, supera mentre le altre macchine sono ferme per consentire l’attraversamento e compie manovre azzardate; anche i pedoni, che pure sono sulle strisce, sono disattenti. C’è una differenza sostanziale: sono sempre questi ultimi ad avere la peggio.

Le soluzioni

Rotatorie, attraversamenti pedonali rialzati, autovelox, semafori a chiamata e strade più strette che costringano ad andature e ancora pene più severe per i responsabili. Ma esistono altre strade per arginare questa ecatombe? «Non c’è la bacchetta magica, la soluzione arriva da azioni di sistema, le più importanti nel medio periodo», afferma Mauro Coni, docente di Strade, ferrovie e aeroporti alla facoltà di Ingegneria, un passato da assessore alla Mobilità nella prima Giunta Zedda. «Viale Poetto, via Cadello e altre arterie importanti attraversano zone dove ci sono scuole, uffici, e parchi che attirano flussi importanti di persone e non dovrebbero essere percorse da traffico commerciale o di collegamento che andrebbe dirottato, dopo averla adeguata, nella Statale 554». Per Coni bisogna avere il coraggio e l’intelligenza di avere uno sguardo più ampio, immediatamente. «Oltre alla prevenzione e alla repressione, è fondamentale che le strade siano in ordine, ben sistemate. Pensate a dossi, buche e pavimentazione disastrata – afferma il docente – un pericolo soprattutto per i motociclisti che potrebbero cadere ma anche effettuare manovre pericolose per evitarle. Non solo, in città c’è il problema della logistica urbana che non è stato mai affrontato: consegne pacchi, corrieri, ritiro dei rifiuti». Coni mette l’accento anche sul caos. «Nelle strade cagliaritane c’è troppa confusione, troppi cartelli stradali, che in pochi prendono in considerazione e che impongono divieti che alla fine nessuno rispetta».

Viale Poetto

La tragedia di venerdì è sul tavolo dell’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Purtroppo la soluzione della rotatoria all’incrocio con via Tramontana non è fattibile perché mancano gli spazi. Stiamo studiando un allargamento dei marciapiedi, un attraversamento rialzato con semaforo a chiamata di fronte al centro commerciale all’altezza della fermata del bus».

RIPRODUZIONE RISERVATA